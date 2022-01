¿Paco Stanley tendrá bioserie? Revelan importante condición para dar el permiso

Unas de las muertes que más ha sacudido al mundo del espectáculo sin duda es la del conductor Paco Stanley, misma que en los últimos días ha estado en boca de todos pues comenzó a surgir el rumor de una posible boiserie que toque los aspectos de la vida privada del titular de "Pécatelas".

El hijo de Paco Stanley, Paul Stanley habló sobre el legado de su padre y fue cuestionado sobre la posible realización de una bioserie del fallecido comediante.

En entrevista ante los medios de comunicación, el actor de 36 años comentó que no se ha cerrado a ese proyecto; sin embargo, reconoció que antes de eso deben llevarse a cabo diversas pláticas.

Las negociaciones tendrían que ser con sus hermanos, para que todos lleguen a un acuerdo sobre lo que podría decirse de quien fue el ícono de la televisión en los años 90.

Pero antes que cualquier opinión o contrato, Paul Stanley reveló cuál es la condición indispensable que habría para consolidar la realización de la bioserie de Paco Stanley.

¿Qué es lo que Paul Stanley pide para no oponerse a contar la historia de su famoso padre?

El conductor del programa matutino "Hoy", Paul Stanley expresó que el abogado Guillermo Pous lleva los derechos de la imagen de su padre, para evitar que alguien ajeno a la familia haga uso de ella.

"Todo lo está haciendo el abogado, el licenciado Pous, él lleva todo lo de los derechos de mi jefe, entonces estamos en buenas manos", reveló el integrante de "Miembros al Aire".

"No sé, no hemos platicado [sobre la bioserie]. La verdad se atravesó todo esto de la pandemia, de las fiestas, entonces no hemos podido concretar una cita de cómo vamos a proceder mis hermanos y yo respecto de la vida de mi jefe", aseguró Paul Stanley.

Pese a que no ha tocado el tema con su familia, el intérprete dijo que sólo se aceptará contar la historia de su padre en una bioserie si en ella se logra plasmar únicamente el lado positivo:

"Si se habla chido del ícono de la televisión, realmente la historia de éxito de mi jefe, sí. Paco Stanley no fue el último día, el de su trágica muerte, hay muchas cosas muy lindas que se podrían contar de mi jefe", sentenció.

(Azucena Uribe)