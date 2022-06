Hace unos días, Pablo Montero volvió a estar envuelto en la polémica, tras ser señalado de huir de un restaurante sin pagar la cuenta de 15 mil pesos que le cobraban.

Para limpiar su nombre, Montero se defendió de la acusación, negando que se hubiera resistido a pagar la cuenta.

"Lo del restaurante, yo fui un rato con un grupo de 15 personas y me querían enjaretar la cuenta a mí, y yo les dije: ´Yo pago lo que consumí, no la cuenta de 15 personas, están mal", expresó el cantante en un mensaje dado a conocer por Gustavo Adolfo Infante en el programa "De primera mano".

PABLO MONTERO: "ME QUERÍAN ENJARETAR LA CUENTA"

El protagonista de "El último rey" agregó que el restaurante quería aprovechar que él era la única persona pública para que se hiciera cargo de la cuenta de las 15 personas que estaban con él en el lugar.

"Como yo soy una persona pública, se van sobre mí. ¿Yo por qué tengo que estar pagando la cuenta de todas esas personas?".

La versión de que Pablo Montero no pagó la cuenta en un restaurante comenzó a circular luego de que la revista TV Notas publicara una serie de fotografías en las que se ve al actor salir del lugar sin pagar la cuenta.

Según lo publicado por dicha revista, Montero y las personas que lo acompañaban comenzaron a abandonar el lugar poco a poco para evitar pagar la cuenta en un restaurante de Polanco, quedándose solo el intérprete y negándose a pagar lo consumido.

Esta no es la única polémica que enfrenta Pablo Montero, también es señalado de haber recaído en el consumo de alcohol, incluso Juan Osorio, productor de la serie "El último rey", dijo que el actor los ha dejado plantados en las grabaciones.

"Pablo hizo un gran trabajo profesional con el personaje de Vicente Fernández, pero no se puede olvidar que hay una enfermedad y él debe tener la convicción, el valor, de decir esto no más en mi vida... Yo tengo que entender que Pablo, antes que nada, cuando le gana la enfermedad es muy difícil", comentó el productor.

Y añadió que el último día de grabaciones, Montero no se presentó, dejando plantados a todos sus compañeros, y desde ese momento no lo ha visto más, motivo por el cual, no quiere volver a trabajar con él.

"Por el momento no tengo ningún interés en trabajar con Pablo, no puede ser tan cínico, en la vida al cometer este tipo de errores. Cuando se dé cuenta que eso no lo lleva a nada y que está atentando contra su salud y su vida, es cuando le va a caer el veinte", concluyó Osorio.

(Lérida Cabello)