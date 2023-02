Pablo Montero rompió el silencio para hablar de las acusaciones que hay en su contra por presunto abuso sexual, a través de un comunicado dirigido a los medios de comunicación, señaló.

"Debido a que aún no tenemos acceso a la carpeta de investigación que dicen se sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace. Entiendo el interés de los medios de comunicación por tener más información sobre el caso, sin embargo, al existir un procedimiento legal no me es posible emitir una declaración en este momento".

Hace unos días circuló la noticia de que el actor y cantante fue acusado por una mujer de presunto abuso sexual. De acuerdo con la demandante el hecho ocurrió después de un concierto que tuvo el 20 de enero en Tapachula, Chiapas, donde habría abusado de ella, por lo que puso una denuncia en su contra.

"Lo que les puedo decir es que soy inocente, que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré".

PABLO MONTERO NIEGA ACUSACIONES EN SU CONTRA DE PRESUNTO ABUSO SEXUAL

PABLO MONTERO: "SOY INOCENTE", ROMPE EL SILENCIO SOBRE LAS ACUSACIONES QUE HAY EN SU CONTRA

También se reveló que la querella sí existía, pero que la denunciante la retiró, luego de que llegó a un acuerdo con el cantante de un millón de pesos, pero Montero negó que haya pagado dicha cantidad.

"Me gustaría dejar claro que no hay una orden de aprehensión en mi contra, así como es falso que yo haya pagado una cantidad de dinero para que se retire la denuncia".

Pablo Montero dijo que no se está escondiendo, se encuentra en México trabajando.

"Quiero confirmar que estoy en México trabajando e incluso el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo, como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción, pues no he cometido ningún delito".

Finalmente, agradeció las muestras de aprecio hacia su persona y el seguimiento que los medios han dado al caso.

"Me comprometo a emitir una declaración tan pronto sea pertinente".

¡LO BUSCA LA INTERPOL! DENUNCIAN A PABLO MONTERO POR PRESUNTO ABUSO SEXUAL

(Lérida Cabello)