Pablo Montero rompe el silencio y habla sobre su supuesto alcoholismo, ya que en las últimas semanas volvió a causar polémica por haberse salido de un restaurante sin pagar la cuenta de 15 mil pesos y por no llegar a la grabación de la última escena de la bioserie "El último rey, el hijo del pueblo", causando la molestia del productor Juan Osorio.

Aunque el actor y cantante no ha confirmado ni desmentido su supuesto alcoholismo, asegura que cada asunto en su vida es tratado.

"Cuando yo tengo algún problema como lo que pueda pasar, diferentes problemas, en este caso lo que me estás preguntando yo siempre me atiendo y trato de hacerlo. Ya estoy ahorita haciéndolo porque tengo mucho trabajo", expresó Montero.

En torno a las versiones de que tiene problemas de alcoholismo, Pablo aceptó que debe cuidarse, porque es de las personas que no controlan eso.

"Tengo que cuidarme mucho de eso, todo el mundo lo sabe. Si me doy un permiso, pues no es correcto, porque yo soy de las personas que no controlan eso, entonces no puedo hacerlo".

Y agregó que desde hace dos semanas toma terapia, pues no es de los hombres que se esconden cuando tienen problemas.

"Desde hace dos semanas estoy con una terapia muy importante y estoy muy bien, porque quiero estar bien yo. Quiero estar bien de salud, físicamente, para mis hijos, para mi madre, para la gente que me rodea, para mi trabajo, para todo", reconoció.

HARÁ GIRA "HOMENAJE AL REY CON PABLO MONTERO"

El intérprete de "Árbol sin hojas" hará la gira "Homenaje al rey con Pablo Montero". El 14 de julio se presentará en Reynosa; el 14, en Gómez Palacio; el 29, en Durango, y el 6 de agosto estará en la Feria de Saltillo.

"Estoy en un momento muy importante de mi vida por la bioserie de Vicente Fernández, que en Estados Unidos está en primer lugar de audiencia. Tengo que agradecerle a Dios y hacer cosas que me ayuden, y hacer las cosas bien. Hay que aprovechar la salud", concluyó.

(Lérida Cabello)