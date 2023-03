Pablo Montero se defiende sobre acusaciones de acoso

Apenas al inicio de este año el cantante de regional mexicano Pablo Montero, fue acusado de presunto abuso sexual a dos menores de edad en Chiapas.

El intérprete negó rotundamente haber incurrido en el delito de violación aunque la Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que hay una investigación. Solo existió una orden de presentación y no una orden de aprehensión como se dijo, también las autoridades negaron que se haya enviado una solicitud a la Interpol para que emitiera una ficha roja que ayudara en la localización del cantante.

-Nunca me he escondido de nadie y siempre doy la cara. Dijeron que había una orden de búsqueda de la Interpol, no entiendo como el editor de una revista autoriza que se publique algo así sin verificarlo y todo con tal de vender, no saben el daño que provocan y además habla de su falta de ética y profesionalismo.

El también actor hizo estas declaraciones desde su casa en Coahuila, destacando que "me parece poco profesional que una publicación no tenga un documento que sustente legalmente lo que están publicando, pues de estas historias se han sumado otras, cosas que no son ciertas, pronto lo vamos a aclarar porque hacen mucho daño a la gente que me rodea, especialmente a mi madre y mis hijas".

Montero está en espera de que sus abogados le permitan hablar y hacer las aclaraciones pertinentes por este asunto.

SIEMPRE EN MEDIO DE ESCÁNDALOS

Y es que no es la primera vez que al artista aparece en portadas y su nombre circula en todas las redes sociales involucrándolo en diversos conflictos, que van desde escándalos por estar pasado de copas, hasta graves acusaciones por acoso, tales como: La agresión a una reportera, a quien le arrebató el teléfono lanzándolo al piso. Cabe aclarar que luego del incidente, el cantante se hizo responsable de pagar los daños que le ocasionó a la periodista Italia Herrera. Le pagó y le ofreció una disculpa.

Siendo protagonista de la serie "El Último Rey", sobre la vida del desaparecido Vicente Fernández, no llegó a la grabación del último capítulo pues se dice que tiene problemas de alcoholismo.

En otra ocasión acudió a un restaurante con varios amigos y se fue sin pagar argumentando que lo hacía por que las personas que lo acompañaron se querían aprovechar de él. A inicios de este año, Pablo fue acusado de presuntamente abusar de unas menores de edad en Chiapas.

Y a todos ellos se suman los problemas que ha tenido con sus ex parejas y ex esposas, situaciones que han llegado a ser del dominio público. Además de algunas diferencias que suscitaron con la familia Fernández, porque fue quien dio vida El Charro de Huentitán en la serie no autorizada del artista.

INCURSIONÓ EN LA MÚSICA POR SUS PADRES

Pablo Montero siempre estuvo cerca de la música que gustaba mucho a sus padres. En las caravanas musicales que llegaban a Coahuila, su padre se hizo amigo de Vicente Fernández:

"Hasta se llagaron a decir compadres, siempre hubo una bonita amistad y muchas veces se reunieron en eventos y celebraciones, Don Vicente era mi ídolo y mi modelo a seguir, siempre le he tenido una gran admiración".

-Me vine a la ciudad de México sin decirle a mis padres. Ya estando aquí le llamé a mi papá y le dije que no iba a regresar, se molestó mucho y hasta me dejó de hablar más de un año.

A su llegada a la ciudad de México, Pablo trabajó en lo que le diera dinero para poder comer y sostenerse, cantando en bares. No fue hasta que conoció a la señora Estela Moctezuma quien lo apoyó para que cantara en su restaurante, El Cicero Centenario en el Centro de la CDMX al que iba mucha gente conocida del medio artístico, político, deportivo y periodístico... desde Silvia Pinal y Carlos Monsiváis hasta Juan Gabriel y María Félix muy amiga de la dueña.

LA FAMILIA LO MÁS IMPORTANTE

Oscar Hernández, mejor conocido como Pablo Montero, es uno de cinco hermanos, cuatro hombres y una mujer. Desafortunadamente Pablo perdió ya a dos de sus hermanos, Oliver y Javier. Al poco tiempo de la muerte de sus hermanos, Pablo perdió a su padre por un accidente que lo llevó a una larga agonía. Al día de hoy, Pablo se hace cargo del apoyo y soporte económico de su madre, su hermana y sus hijas...

-Hay que aprender a vivir con las ausencias, con ese dolor. Y tienes que pasar muchas cosas. He estado en muchas terapias, para tratar de superar las pérdidas. Mi mamá dice que me pegó muy duro lo de Javier y la verdad me pegaron todas las pérdidas. Me dijo que buscara ayuda profesional, pero yo dije que no y al tiempo lo hice. Mi madre es el pilar de esta familia si no estuviera ella sería muy difícil, siempre está para alentarme.

Pablo reconoce que no ha sido fácil lidiar con su temperamento y es sabido que es una persona con recio carácter y muy explosivo.

-Últimamente me controlo más, si la regué y está mal lo que hice lo voy a componer como ocurrió con la reportera. Al principio obviamente hubo un equipo de gente profesional que me dijo es que lo que tienes que hacer. Son cosas que te sirven ya a estas alturas de mi vida, ya con 50 años, me sirven para madurar.

PABLO Y SUS MUJERES

Todo mundo sabemos que Pablo Montero ha sido un Don Juan y en la lista de sus conquistas hay muchas famosas... Empezando con Aracely Arámbula con quien estuvo a punto de llegar al altar.

-Pues sí, en algún momento sí. Pero después no sé qué pasó, vino la grabación del disco "Hay otra en tu lugar" y así cada quien agarró su rumbo. Yo me fui a Miami a grabar y ya de ahí andábamos mal yo siempre la respeté, lo hablamos y decidimos dejarlo así con buenos recuerdos.

Y luego vino un romance con Ludwika Paleta...

-Tuve una relación muy bonita con ella, de la que casi nunca hablo yo la quiero y la respeto mucho y nunca lo digo. Aunque también se le relacionó sentimentalmente con Susana González y la ex Miss Universo Alicia Machado, quien alguna vez dijo que se separó de Pablo por infiel...

-La adoro a mi Alicia y nos llevamos muy bien. No me acuerdo porque decía eso, pero con Alicia más que nada fuimos amigos, salimos un tiempo, pero más que novios fuimos amigos con derechos. Aunque eso no me gusta decirlo. De hecho, ahora que fui a Miami nos hablamos.

También sostuvo un romance con Raquel Piedra, una costarricense con la que procreó a Daniel a quien no reconoció hasta tener una prueba de ADN que confirmó su paternidad. Luego con Sandra Vidal, nació Pablo y con Carolina Van Wienlink dos hijas: Carolina y Daniela.

SE HACE RESPONSABLE DE SUS HIJOS

A pesar de su recio carácter, es un hombre de buen corazón y busca estar en contacto con sus hijos y hasta ha buscado reunirlos para que se conozcan y se apoyen...

A todos los mantengo, me gusta trabajar mucho y me va muy bien, gracias a Dios. Soy muy trabajador y me encargo de mis hijas al 100%. Las tengo como reinas les compré una casa muy bonita. Quise que se fueran a vivir allá porque yo tengo una casa, vivimos en la misma calle. Es un fraccionamiento donde no hay semáforos, no hay policías, no hay nada, andan los niños en bicicleta. Por eso vivo entre la Ciudad de México, Torreón y Cancún.

TERAPIAS PARA EL CONTROL DE ESTRÉS

Consciente de todos los problemas que ha enfrentado, Montero decidió tomar terapia con el fin de resolver asuntos pendientes.

-Ha sido importante tomar una terapia para el estrés, y otras de control de ira y de mis emociones, pero también una terapia de pareja para mejorar mis relaciones sentimentales.

Y reconoce también problemas con la bebida, por lo que estuvo internado durante tres meses con el fin de controlarlo.

-Pero eso no te deja nada bueno, pues cuando bebes sacas cosas que guardas y no las trabajas. Eso me ha ayudado, necesito estar solo y revisar donde estoy atorado emocionalmente ver por mí, por mi salud física para tener una buena relación con mi nueva pareja, María: ella me ha ayudado mucho a llevar las terapias.

Pablo Montero está dispuesto a enfrentar las acusaciones de las que ha sido objeto y espera poder aclarar todo tan pronto le permitan sus abogados dar declaraciones.