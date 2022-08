Pablo Montero está de nuevo en la polémica, por presuntamente haber agredido a una reportera de "Ventaneando" después de que lo cuestionó sobre la posibilidad de entrar a un centro de rehabilitación, tras su consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

El intérprete negó haber agredido físicamente a la reportera, pero reconoció que sí se molestó por la pregunta que le hizo.

"Obviamente, la intención de esta persona era buscar la nota amarilla. Tal y como se ve en el video, yo estuve amable hasta el final y sí, me molesté porque la traté bien y le pedí de favor que ya había terminado la rueda de prensa. Y después pasó lo que vieron en el video, pero jamás hubo una agresión física de mi parte hacia la reportera. Yo nunca la golpeé", dijo a la revista TV Notas.

¿QUÉ PASÓ REALMENTE?

Lo que se ve en el video es que se cae el micrófono que Pablo Montero le pidió a la reportera que apagara y ella insistía con tenerlo prendido, él se tuvo que ir y los de seguridad se encargaron de sacarlos por su actitud.

"Yo estaba con un niño que es mi ahijado y la verdad es que no me pareció prudente que me hiciera esa pregunta en ese momento en que estaba un niño a mi lado", explicó Montero.

PABLO MONTERO SE DISCULPÓ

Tras lo sucedido, Pablo contactó a Pati Chapoy, titular de "Ventaneando" para disculparse y decirle que él se hacía cargo, si había algún daño, a lo que respondió la periodista.

"Pablo, no es la primera vez que sucede una situación como ésta y no nada más en los medios de comunicación, sino también con tu familia. Algunas personas te han sugerido que te atiendas, porque tiene un problema de falta de control y por otro lado es ¿ya te está afectando el alcohol?", expresó Chapoy.

Finalmente, Pati le dijo que pronto se contactaran con él y su equipo para que pague los daños.

"Pablo, yo te agradezco esta llamada, ya nos pondremos de acuerdo para que saldes la cuenta de todo el desastre que ocurrió. Gracias, buenas tardes".

(Lérida Cabello)