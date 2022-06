OZZY OSBOURNE ESTÁ MÁS VIVO QUE NUNCA

Ozzy Osbourne está de vuelta con nuevo álbum, luego de ser sometido a una operación que determinó el resto de su vida. Afortunadamente todo salió bien y ahora regresa más vivo que nunca, a pesar de haber llevado una vida llena de excesos.

Este disco lleva por nombre "Patient Number 9" y contará con 13 canciones, en las que participarán grandes de la música como: Eric Clapton, Tony Iommi, Chad Smith, Robert Trujillo, Zakk Wylde, Mike McCready, Duff McKagan, Chris Chaney y el recién fallecido, Taylor Hawkins. El primer sencillo es el tema que da título a este álbum, en el que colabora con Jeff Beck.

"Patient Number 9" estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 9 de septiembre.

Sharon Osbourne, esposa del ex vocalista de Black Sabbath anunció que sería operado el 13 de junio, sin dar más detalles.

"El resultado de la operación realmente va a determinar el resto de su vida", señaló Sharon.

Lo único que se sabe es que tiene problemas de movilidad, por lo que diariamente recibe tratamiento para superar el problema y también vive con Parkinson, el cual le fue diagnosticado hace unos años.

"Tengo fisioterapia todas las mañanas. Estoy algo mejor, pero no tanto como quiero estar para volver a la carretera", declaró el cantante a Classic Rock en mayo pasado.

Ozzy ha sufrido varios incidentes que han terminado por mermar su calidad de vida. En 2003 tuvo un accidente mientras andaba en bicicleta, pero el problema se agravó en 2019 cuando tuvo una caída, siendo necesario que le colocaran 15 tornillos en la columna.

Estos incidentes no sólo afectaron su movilidad, sino también otros aspectos de su salud, debido a que la cirugía dañó nervios. Por si esto no fuera poco, en 2020 le fue diagnosticado Parkinson, enfermedad seria, pero que el mismo Osbourne ha dicho que no es su principal problema.

"Tengo 73 años y creo que me fue bien en la vida. No planeo ir a ningún lado, pero mi tiempo se acaba. Hoy ya no quiero beber: No quiero fumar. No quiero drogarme. Hoy va a ser un buen día, mañana no sé", expresó Ozzy.

