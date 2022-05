El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) emitió una orden a la Editorial Planeta para retirar del mercado todos los ejemplares del libro "El último rey", de la autora Olga Wornat, basado en la vida de Vicente Fernández, así lo dio a conocer Javier Poza en su programa en Radio Fórmula.

La orden se dio por la portada del libro y no por el contenido, debido a que el libro usa el nombre de Vicente Fernández y hace uso de una foto que incumple con derechos de autor. Por tal motivo, la editorial buscó un amparo para impedir el retiro del libro, pero no ha recibido una respuesta y tiene órdenes de no dar más información al respecto.

Javier Poza mencionó que la familia Fernández no dará entrevistas por el momento, mientras que Olga Wornat se mantendrá al margen de la situación y dejará el asunto en manos de la editorial y de los abogados de los Fernández.

Se desconoce si el retiro del libro "El último rey" será de forma definitiva o temporal hasta que la editorial cambie la portada.

LA SERIE SE ESTRENARÁ SIN PROBLEMAS

El productor Juan Osorio señaló que el estreno de la segunda temporada de "El último rey" será hoy lunes 16 de mayo, a las 21:30 horas por el Canal de las Estrellas como se tiene previsto, descartando que haya problemas legales y aseguró que el libro está fuera de la polémica.

"Hubo cosas del libro que decidí descartar porque no me interesaban. Esta segunda temporada será el final de la serie", comentó Osorio.

La serie "El último rey" protagonizada por Pablo Montero también se estrenará mañana en Estados Unidos, y será transmitida de corrido, no tendrá dos temporadas como en México.