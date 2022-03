Olga Wornat denuncia amenazas “subliminales” por parte de Gerardo Fernández

Olga Wornat ha llamado la atención del público mexicano desde su lanzamiento del libro "El Último Rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández", con la que se ganó el enojo de la familia del fallecido artista. Y ahora, la periodista denuncia que recibió amenazas “subliminales” por parte de Gerardo Fernández.

En el libro, la autora señaló al segundo hijo de “El Charro de Huentitán” de tener vínculos con el narcotráfico, incluso lo acusó de presunto secuestro de su hermano Vicente Jr.

En medio de la controversia por la emisión de la serie “El Último Rey”, inspirada en la obra de Wornat, debido a que la familia Fernández tampoco autorizó a Televisa Univision la producción de este programa. Dicho tema fue mencionado durante una entrevista con Javier Poza, donde la periodista recordó su primer contacto con Gerardo.

Según explicó Olga Wornat, el hijo del intérprete de "La ley del monte" habría sido bastante grosero con ella cuando entablaron una conversación por teléfono. "Me trató muy mal telefónicamente. Yo lo contacté en su celular con un mensaje para que me diera su versión de los hechos en los que está involucrado. Gerardo me contestó de mala manera, me llamó y me preguntó quién me había dado su teléfono”, contó.

Una vez que el libro se estrenó, Wornat mencionó que recibió amenazas por parte de Fernández, aunque aseguró que no tiene miedo de sus palabras, pues ya ha sufrido situaciones de este tipo por sus libros pasados, por lo que probablemente este no sea nada para ella.

Lo que quiero, en todo caso, es que aparezca Gerardo. No quiero amenazas subliminales, me ha enviado mensajes por todos lados. Aquí estoy, dijo.

Y sobre ‘Doña Cuquita’, la periodista expresó que la viuda de Vicente Fernández podría esar siendo manipulada por sus hijos para que se muestre en contra de Televisa Univision. “Históricamente, Cuquita jamás dio entrevistas. Nunca dio entrevistas y me resulta extraño verla ahora en este video y me dio mucha tristeza porque es una mujer a la que yo respeto, son muchos años con Vicente Fernández, sufrió mucho y no la está pasando bien (…) siento que la están manipulando”.

(Imelda Téllez)