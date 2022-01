Octavio Ocaña: revelan última entrevista; estos eran sus planes para 2022

Han pasado casi tres meses de la polémica muerte de Octavio Ocaña, quien se ganó el corazón de los fans de la serie de “Vecinos” por su papel de “Benito Rivers” y siguen saliendo a la luz algunos detalles de su vida como su última entrevista.

Recordemos que Octavio Ocaña murió durante una persecución por parte de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, quien refirió que el joven se “disparó a sí mismo”.

Sin embargo, la familia del joven de 22 años está inconforme con la versión oficial de los hechos y por eso ha llevado a cabo su propia investigación. Entre los datos obtenidos, destacan que no hay evidencia química o biológica de un “autodisparo”.

Pese a que ya casi se cumplen 90 días del suceso, siguen saliendo a la luz detalles de la vida de Octavio Ocaña. Ayer, en el programa De Primera Mano, se detalló cómo fue su última entrevista.

“Es complicado permanecer con el mismo personaje y seguir dando gracia (…) Tengo un nuevo proyecto que no les puedo comentar hasta que me autoricen, pero ya estarán al pendiente y les iré avisando”, señaló “Benito Rivers”.

“Estoy haciendo un stand up, estamos escribiendo, pero vamos a ver las presentaciones para el año que viene [2022]. Empecé desde enero [de 2021] con esto y no se ha podido por una u otra cosa. El año que viene, si ya se puede, me van a estar viendo”, sentenció Octavio Ocaña.

