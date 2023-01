Shakira lanza este miércoles 11 de enero su nueva canción "Music Session #53", junto con el DJ argentino Bizarrap, de la que, a pocas horas de salir, ya se filtró parte de la letra en redes sociales, causando polémica porque una vez más lleva dedicatoria especial.

La nueva canción de Shakira, "Music Session #53", dará mucho de qué hablar, pues la letra tiene más indirectas bien directas para Piqué que iniciaron con "Te felicito" y "Monotonía", en las que hizo muchas referencias de su ruptura amorosa con el exfutbolista.

Las especulaciones sobre la letra de la nueva canción comenzaron a hacerse más fuertes debido a que en los últimos días, se vio una avioneta sobrevolando Miami, donde vive actualmente Shakira, con una pancarta en la que decía: "Una loba como yo, no está pa´ tipos como tú", en la que también agregaron la fecha 11-01-23, fecha del lanzamiento de su nueva canción.

FILTRAN PARTE DE LA NUEVA CANCIÓN DE SHAKIRA Y BIZARRAP QUE LLEVA DEDICATORIA

Una loba como yo no está pa tipos como tú

A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú

Yo contigo ya no regreso

Ni aunque me llores, ni me supliques

Yo solo hago música

Perdón que te salpique

En otras de las estrofas que se filtraron, Shakira parece dirigirse a Piqué.

Esto es pa que te mortifique, mastica y traga pa que no pique

Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique

Algunas de las reacciones que generó la nueva canción de Shakira fueron:

"Bien Shakira, lo que no sirve estorba", "Esas letras ni siquiera de ella parecen. Pero la realidad es que ella está en un proceso doloroso que solo ella sabe y se respeta, pero ya no creo que sea necesario hacer mención de él en sus canciones", "El man todo relajado y Shakira haciendo drama todavía", "Adiós moda de Merlina, adiós bichota, ahora la moda es Shakira", "No la juzguen algo así duele por años y no todas superamos igual así que empatía por nosotras mismas y cada quien desahoga a su manera. Las que le dicen ridícula, espero nunca les pase eso", "Que increíble como el estar despechado te convierte en otra persona y no necesariamente la mejor versión".

