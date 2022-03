Novia de Octavio Ocaña revela que sufre depresión tras la muerte del actor

La depresión es real. Ya hasta voy a llorar. No es fácil, no es fácil lidiar con todo esto. Obviamente, uno se siente con ganas de desaparecer. Estoy echándole ganas, luchando por llevar una vida plena, por no estar por estar, como he estado últimamente, que es como de despierta, ve a la escuela y dormir. Que a uno lo vean como sin nada, pues no significa que está bien. Uno no sabe los infiernos que hay en casa, entonces, pues tener un poquito más de empatía con eso.