"Nos vemos en tribunales", Sasha Sokol a Luis de Llano

Sasha Sokol calificó como mentiras las declaraciones del productor de televisión Luis de Llano Macedo quien afirmó que los padres de la cantante estaban enterados del vínculo afectivo cuando ella era menor de edad y que la "relación" haya sido transparente.

En un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter, Sasha reveló que su madre contempló demandar penalmente a De Llano, pero los abogados la disuadieron.

"Pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales", advierte a Luis de Llano.





El pasado 30 de marzo, el productor musical emitió un comunicado donde revela "su verdad" luego de las publicaciones que se hicieron respecto a su persona el pasado 8 de marzo en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y de los posteos de Sasha Sokol en sus redes sociales en los que lo acusa de haberla abusado sexualmente cuando la ex Timbiriche tenía sólo 14 años de edad.

"En mi vida me he conducido siempre con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona son meras falsas especulaciones", advirtió.





En un comunicado colgado en Twitter, De Llano ofreció una disculpa a Sasha Sokol tras los comentarios vertidos en entrevista con Yordi Rosado y por haber ventilado información que "atañe exclusivamente al ámbito privado de dos personas".

Recalcó además que la relación que mantuvieron Luis de Llano y Sasha fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia.

"Agradezco el apoyo incondicional y todo el amor que he recibido por parte de mi esposa, mis hijas, mis hijos, colaboradores, familiares y amigos cercanos, que verdaderamente me conocen", escribió.