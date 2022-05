Hace unas semanas el Grupo Firme tuvo varias presentaciones en el Foro Sol, y el gobierno de la Ciudad de México decidió reconocerlo como "huésped distinguido" y anunció que próximamente se presentará en el Zócalo de esta entidad.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó un reconocimiento especial al Grupo y les dio la bienvenida oficial a todos sus integrantes y manager.

"Normalmente les damos reconocimiento a Presidentes que vienen o Presidentas, o representantes de Estado, como Huéspedes Distinguidos, las Llaves de la Ciudad; y a estos héroes populares, muchas veces no se les da el reconocimiento oficial, tienen el corazón del público, el corazón de la gente, pero hoy queremos también reconocerlos oficialmente como Huéspedes Distinguidos", dijo.

Por el momento adelantó que se está analizando la fecha para que Grupo Firme se presente en el corazón de la ciudad.

LOS SUEÑOS SE CUMPLEN: EDUIN CAZ

Durante su intervención, el vocalista y fundador de la banda, Eduin Caz, agradeció a los que creyeron en su proyecto musical y llamó a los jóvenes a creer en sus sueños.

"Yo estoy muy nervioso, no sé qué decir, pero no me queda más que agradecerles a todos: gracias por ser parte de esto y poder hacer posible que los sueños de nosotros se cumplan, y nosotros queremos que los sueños de ustedes también se hagan realidad", indicó.

¿Qué decía el pergamino que recibió Grupo Firme?

El reconocimiento otorgado por el gobierno de la Ciudad de México decía: "La Ciudad de México, anfitriona de la diversidad musical del país, otorga un reconocimiento a Grupo Firme por su contribución para difundir la música regional mexicana en todo el mundo, por romper con los estereotipos machistas y promover inclusión y respeto frente a la diversidad sexual y de género, para que sigan inspirando a todos los jóvenes soñadores a conseguir sus metas".

(Azucena Uribe)