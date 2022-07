Todo parece indicar que la relación entre Christian Nodal y Cazzu está avanzando con mucha rapidez y comienza a tomar seriedad, pues el intérprete de "Botella tras botella" ya presentó a su novia con su familia, de acuerdo con el programa "Chisme no like".

NODAL YA PRESENTÓ A CAZZU CON SU FAMILIA Y ELIGIÓ HASTA PADRE PARA LA BODA

A través de redes sociales un padre proveniente de Antigua, Guatemala, subió un par de fotografías en las que se ve la pareja en el Convento "La Merced" cuando fueron captados juntos por primera vez.

"¡Un tipazo con gran sencillez! Me dijo con tono jocoso: ´Si algún día me caso, va a ser aquí y me casa el padre Choco´. Se despidieron de mi con un abrazo. Salieron con un rosario al cuello que les regalé, mientras les decía con sinceridad: ´Recuerden que en Antigua tienen un amigo cura", platicó Luis Castillo, mejor conocido como "Padre Choco".

Horas más tarde el sacerdote decidió eliminar su publicación, pero las primeras imágenes que se compartieron en redes sociales pertenecían a la visita en la que se dio a conocer el romance de Nodal y Cazzu.

NODAL ES CRITICADO POR SU ENAMORAMIENTO EXPRESS

Usuarios de redes señalaron que Christian está más enamorado que nunca, debido a que tan solo unas semanas después de que se dio a conocer su noviazgo, ya le dedicó un "Te amo" que selló con un tierno beso.

Mientras que otros indicaron que no puede amar a una persona tan rápido, y hasta aseguran que él no está en posición de amar a nadie debido a que su salud mental no es muy estable, tras las polémicas que han rodeado su vida en los últimos meses.

Por el momento, el cantante de regional está feliz con el éxito que tuvo su gira "Forajido" con la que recorrió México y Latinoamérica, por lo que ahora se tomará unas vacaciones para descansar, preparar su siguiente álbum y disfrutar de su noviazgo con Cazzu.

¿QUÉ SIENTE CHRISTIAN NODAL EN REALIDAD POR CAZZU?

(Lérida Cabello)