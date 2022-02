Nodal estrena "Ya no somos ni seremos"; fans aseguran que habla de Belinda

El cantante Christian Nodal por fin lanzó su nueva canción "Ya No Somos Ni Seremos", misma que rápidamente se volvió tendencia en Twitter y YouTube.

Cabe señalar que algunos usuarios de redes ya comenzaron a compartir varias teorías, qué si la modelo se parece a su ex novia, Belinda, que si la canción va con dedicatoria o que solo es una estrategia de marketing y que los artistas aún siguen siendo novios.

Y es que su tema muestra desamor, habla de los tatuajes, de una separación.

¿Nodal le dedica "Ya No Somos Ni Seremos" a Belinda?

Tras la ruptura amorosa entre el cantante Nodal y Belinda, el intérprete de regional mexicano lanzó "Ya No Somos Ni Seremos", tema que podría dejar entrever cómo está pasando este duelo.

Recordemos que fue apenas hace unos días que Nodal reveló su nuevo contrato con una nueva disquera y anunció el lanzamiento de su nuevo álbum "Forajido´".

"No saben cómo se me llena el pecho de felicidad... por fin después de casi 2 años de guardar tanta música este viernes 18 comienza a salir mi música. Gracias a tod@s mis fans por la paciencia, amor y apoyo! Pooor fiiiin el próximo fin se viene el dueto con Maná", escribió en algunos tuits.

Horas más tarde de su anuncio, el cantante lanzó su tema y también un video en Youtube en donde el cantante expresó que tras una ruptura amorosa el tiempo quizá no lo cure todo.

Indicó que es imposible olvidar a quien fue el amor de su vida y detalló los motivos de los tatuajes: "Quise mi piel llenarla de tatuajes para llenar los besos que dejaste, puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, ni tomando como loco, ni con otro amor, tampoco", dice la nueva canción de Belinda.

Asimismo, Christian Nodal habla de las heridas que le hizo a su amada en las que no fueron físicas, pero que "sí le abrieron los ojos".

"Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple enojo. Las heridas que te hice, nunca te abrieron la piel, pero te abrieron los ojos y ahora me toca aceptarlo. Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos, ni seremos", añade Nodal en los versos de su canción.

Como era de esperarse, tras el estrenó de su canción de inmediato comenzó a viralizarse por todas las plataformas gracias a sus seguidores, pues muchos relacionaron el éxito musical con Belinda y su ruptura.

¿El tema se realizó en honor a Belinda?

Otro de los puntos que también resonaron de este producto audiovisual es que el famoso tapó el nombre de "Beli", tatuaje que tenía a lado de su oreja, así como el que se puso en la frente con la palabra "Utopía".

¿Se habrá borrado los tatuajes? ¿Sólo los cubrió por el video? "Se nota que nodal está sufriendo, pero también noto que es muy orgulloso"; "La modelo parece Belinda"; "Ojalá que el tiempo les ayude a esclarecer sus sentimientos. Porque ahí sí se veía amor"; "Me llegó"; "Y cuando las cosas no están saliendo del todo bien ... Pum! Nodal saca un temazo para cantar a pulmón en el mejor momento", se lee entre las reacciones.

(Azucena Uribe)