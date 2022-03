Nodal confiesa que sufrió pérdida de memoria y un apagón mental por excesos

El cantante Christian Nodal inició su carrera como cantante del género del regional mexicano en el 2017 con su tema "Adiós Amor", mismo que rápidamente se volvió todo un éxito y se catapultó a la fama con apenas 18 años de edad, pero con la fama también vinieron los excesos.

CANTANTES QUE ANUNCIARON SUS REPENTINOS RETIROS DE LOS ESCENARIOS

Durante una reciente entrevista el ex novio de Belinda habló de los excesos que ha tenido tras el éxito, así como los momentos más oscuros que ha tenido en su carrera.

En entrevista con "Life and Style", Christian Nodal por fin habló un poco de su vida privada, obviamente sin dejar la pública y artística.

El cantante explicó que cuando el éxito llegó a su vida, las emociones estaban desbordadas, sentía adrenalina.

"Tener fama y dinero es lo más peligroso que le puedes dar a alguien que no está preparado. La verdad es que todo lo que me pasó me asustó. Es como pararte en la cima del edificio y sentir mucho vértigo. Sentí como si me inyectaran adrenalina cada vez", comentó.

También explicó que cuando empezó a ganar bien, comenzó a creer que sólo con vestir ropa de marca valía, pensamiento que fue erradicando con el tiempo.

Sobre el problema legal con "Universal Music" el cantante aseguró que en varias ocasiones "lo quisieron joder". Sin embargo, no lo lograron. Durante esa época de fama y éxito que le llegó de golpe, Nodal comentó que sintió un blackout en su vida, pues todos los días iba de fiesta y tenía excesos.

"Esa etapa de mi vida fue como un blackout, todos los días eran de fiesta. Salía con gente que no conocía y terminaba en lugares extraños", confesó.

El ganar grandes cantidades de dinero, debido a su éxito, lo marearon a tal grado que comprabaauto, joyas y todo lo que podía para vivir una vida loca.

"Fue como un materialismo histérico. Me compré un Ferrari, relojes, joyas. Llegó un momento en el que si no traía ropa de marca no me sentía seguro con la gente. Pensaba que el dinero era vivir la vida loca, al extremo, rápido y sin pensar las cosas", agregó.

ANTES DE SER UN ORGULLO OLÍMPICO, DONOVAN CARRILLO POSÓ PARA CALVIN KLEIN

Finalmente, aclaró que no se le subió la fama, aunque reconoce que las sensaciones y el poco control le llegaron de golpe. "No se me subió la fama, pero sentí que era como subirse a la cima de un edificio y tener mucho vértigo. ¡Ah, cabrón! Se viven muchas sensaciones de golpe", comentó.

(Azucena Uribe)