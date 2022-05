Astrid Hadad asegura que no es una artista de modas, lo que le ha válido para mantenerse vigente es el trabajo y su curiosidad inagotable.

"El secreto para mantenerme vigente ha sido el trabajo, la curiosidad inagotable que tengo de siempre estar planeando cosas. Pienso que el estar constantemente investigando y sacando cosas nuevas es lo que me ha mantenido, porque no soy una artista que vaya con la moda, sino con lo que traigo adentro".

CACHONDERÍA, PASIÓN Y HUMOR EN SU ESPECTÁCULO

En entrevista para YoSoiTú, la intérprete habló de sus "Besos de fuego", un espectáculo que la tiene muy contenta porque hace muchos años que no hacía un show como este, en el que habrá mucha cachondería, pasión y humor.

"Es un show en donde canto como empecé con boleros, trova yucateca, tangos y canción ranchera, pero son de estos espectáculos que hago porque me gusta mucho cantar boleros. Es realmente para disfrutarse, escuchar la música, los boleros antiguos, temas que mucha gente no escucha, pero que son muy bellas, entonces eso es lo que voy hacer ahora con ´Besos de fuego´. Habrá mucha cachondería, pero también mucha pasión y humor, y hay letras de canciones que les van a fascinar".

LA PASIÓN AMOROSA, EN SUS CANCIONES

En este espectáculo también busca recrear las películas de oro del cine mexicano, donde realmente había una pasión amorosa y al amor se le daba una importancia mucho mayor que ahora.

"Por eso voy a cantar boleros, porque son otro tipo de canciones, son más románticas, cachondas. Incluiré temas de Agustín Lara, de Guty Cárdenas, de Rafael Hernández y de varios boleristas.

Una de las sorpresas de este show es que Hadad cantará el tema "La muerte chiquita" de Café Tacuba, la cual dice que es bellísima, porque habla sobre el orgasmo.

"Es como una canción del istmo, que es entre bolero, es un tema bellísimo que habla sobre el orgasmo, por eso se llama ´La muerte chiquita´, porque algo que tienen en común los oaxaqueños con los franceses es que ellos también le dicen al orgasmo la muerte chiquita y los franceses le dicen la petite mort, entonces voy a interpretarla con algo muy especial digamos que es como ir recorriendo por épocas con ciertas canciones algunas que hace mucho que no cantaba".

FOTO: LÉRIDA CABELLO

¿LOS PERROS SON RENCOROSOS? ESTO DICE LA CIENCIA

"EL BOLERO LLEGÓ PARA QUEDARSE"

Al referirse a la evolución de la música, Astrid señaló que esta sigue su camino y mucho del camino de la música tiene que ver también con lo comercial.

"Cuando escuchamos algo nuevo es porque un emporio decidió que eso es lo que la gente quiere, pero eso siempre ha sido así, entonces pienso que ahorita hay géneros nuevos que están muy bien. La música sigue su camino y siempre van a surgir cosas nuevas y van a quedar otras del pasado, pero algunas como el bolero van a permanecer, porque hay ciertos géneros que llegaron para quedarse".

Después de "Besos de fuego" seguirá promocionando su espectáculo barroco "La pluma o la espalda" que presentará el 21 de mayo en Taxco, así como un nuevo álbum que está por salir en todas las plataformas de música.

"Para este espectáculo escribí ocho canciones, le hice un corrido a Sor Juana, una cumbia a la monja Alférez, una canción de castas, otras sobre el chocolate. Es un show bellísimo, y pues eso es lo que voy a empezar a promover, ya me lo empiezan a pedir en varias partes".

FALTA APOYO A LA CULTURA

Astrid Hadad dijo que falta apoyo a la cultura, pero confía en que ahora que terminó la pandemia las cosas vayan mejorando.

"En la cultura veo la situación un poco difícil, porque siento que ha faltado apoyo, pero esperemos ahora que terminó la pandemia empecemos a ver que corra más ligeramente y más rápido el apoyo a la cultura, porque sí se ha resentido. Nosotros hemos tenido dos años en los que hemos sobrevivido cómo pudimos".

A pesar de ser una artista independiente, Astrid se dice afortunadamente, pues nunca le falta el trabajo, gracias a su creatividad.

"Para los que somos independientes ha sido bastante difícil, pero yo no me quejo, a mi me ha ido muy bien, nunca me faltó el trabajo y siempre seguí creando, hice dos espectáculos online durante la pandemia, también hice un show y un disco nuevo. Todo lo hago con muchas ganas y teniendo mucha disciplina, además de seguir buscando lugares donde presentarme", concluyó.

Astrid Hadad se presentará el jueves 12 de mayo, a las 20:30 en la Terraza Bichi-Cori, en la Condesa.

MARC ANHONY SUFRE ACCIDENTE ¿QUÉ LE PASÓ?