El archirrival de Alfredo Adame, Carlos Trejo, reaccionó ante la golpiza al conductor.

El cazafantasmas cree que la golpiza que recibió Adame se trate de una casualidad ya que está metido en asuntos "muy turbios", producto de las malas relaciones y negocios que ha mantenido durante años.

"No me sorprende yo lo vine diciendo desde hace mucho tiempo y muchos medios se lo pasaron por el arco del triunfo, que el tipo tenía varias denuncias por cuestiones de lavado de dinero, eso ya lo sabemos y ya lo había yo dicho, él tenía muchas actas levantadas", dijo Trejo.

Carlos Trejo aseguró que las cosas se hubieran evitado si las autoridades atendieran las denuncias que el también conductor tiene en su contra. De igual forma se le hizo muy raro todo lo que pasó y no cree para nada en la versión que dio el famoso.

"A mí me llama mucho la atención que un carro estaba afuera de su casa, pasó una patrulla, a estos tipos los ven armados y de repente el patrullero se acerca a ver de qué se trata, según lo que he leído, y de repente resulta que mataron al policía y que hubo otras personas heridas, se me hace muy raro su cuento", comentó.

"No entiendo en qué momento las autoridades se perdieron de esto, pero es algo que era ya para que lo hubieran evitado", concluyó.

aemz