Estoy totalmente de acuerdo en las críticas que ustedes pongan en sus medios, adelante, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, eso lo sabemos. Pero que sea una crítica constructiva, respetuosa, ´no que a la gorda esa´, eso no está padre, eso se llama bullying, que es como discriminación, ´ay, cuatro amantes, drogadicta, alcohólica´, eso se llama discriminación aquí y en China y me aguanto, y todavía me regañan, ´¿por qué no nos contestas?´ Pues porque no quiero, y se vale, la verdad es que no quiero ser grosera y prefiero mantenerme callada, pero me hago tonta con el celular.