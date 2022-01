¡No le avisaron! TV Azteca deja fuera al chef Herrera de “MasterChef Junior”

La cocina más famosa de México sufre una nueva pérdida, TV Azteca deja fuera al chef Adrián Herrera de la próxima edición de “MasterChef Junior”, así lo dio a conocer el famoso que formó parte del jurado del programa durante nueve temporadas.

A través de su cuenta de Instagram el chef Herrera hizo una publicación despidiéndose de “MasterChef” pero lo que llamó la atención fue que TV Azteca no le avisó que fue despedido, se enteró a través de los medios de comunicación que ya no formaría parte del reality show de cocina.

Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón por qué de esto.

El chef dijo que probablemente esta decisión fue tomada por los ejecutivos de TV Azteca, quienes no se tomaron la molestia de avisarle por privado que ya no estaría más en el programa.



La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así las cosas.

A pesar de que ya no veremos al Adrián Herrera a través de la señal de TV Azteca, el chef contó a su público que seguirá activo a través de sus redes sociales, de sus publicaciones editoriales y seguirá en la pantalla chica en la próxima edición de “MasterChef Latino”



En los últimos años el reality show culinario de la televisora del Ajusco ha atravesado por varioas pérdidas en su elenco, empezando por el chef Benito Molina quien abandonó la emisión en 2020, seguido de la conductora Anette Michelle y ahora el Herrera.

(Aline Núñez)