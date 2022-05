La conductora Galilea Montijo es una de las favoritas de la tele, pero en redes sociales suele generar polémica, recordemos que hace unos días se integro al programa "Netas Divinas" pero al parecer no todos están contentos y ya surgió una petición para que salga del programa.

Recordemos que "Netas Divinas" esta conducido por Paola Rojas, Natalia Téllez, Consuelo Duval y Daniela Magun y constantemente reciben halagos por parte de sus fans.

Petición para sacar a Galilea Montijo de "Netas Divinas"

Al parecer los fans del programa intentarán sacar a Galilea utilizando todas sus herramientas y es por eso que una internauta identificada como Genesis Meza lanzó una petición en la página change.org, al parecer apoyada por otras personas, a la cual llamó "Netas Divinas sin Galilea".

En la iniciativa la joven expone que "Galilea Montijo solo ha estado envuelta en chismes, se ha notado su falta de cultura y educación en más de una ocasión, está relacionada con delitos y narcotraficantes. ¿Por qué arruinar un programa donde la esencia era totalmente otra y era estupenda?".

En la petición también se señala que como consumidoras de "Netas Divinas" merecen ser escuchadas y su opinión debe tomarse en cuenta porque para ellas era "padrísimo" y tenía conductoras "cultas y carismáticas".

La petición fue lanzada hace siete días y cuenta con la firma de mil 300 personas, pero se pueden leer los siguientes comentarios.

"No aporta nada al programa", "No me gusta, es vulgar. Aunque ella se siente de classe, está muy lejos de tener", "Galilea no tiene el perfil para este programa, no es educada, estudiada, ni un poco de cultura general conoce, es mala persona", "Galilea no tienen nada que ver ahí; da pena ajena, no encaja. Amo el programa y con ella no me dan ganas de verlo".

Recordemos que cuando Galilea Montijo llegó a "Netas Divinas" pidió al público de éste darle una oportunidad y aseguró que será lo más neta posible para encajar con el programa.

