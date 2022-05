En 1994 el compositor y cantante Joan Manuel Serrat dio a conocer su vigésimo tercer disco. Quizá no fue tan exitoso como otros de la larga lista del artista español, pero en él intentó reflejar la condición humana: Nadie es perfecto. Y ese fue el título.

En ese disco musicalizó poesía de José Fonollosa, pero lo mismo hizo con grandes como Mario Benedetti, Miguel Hernández o Antonio Machado. Por supuesto, sus propias letras han llenado las salas de conciertos en el mundo o las salas de descanso de millones de hogares, hablando del amor, de la niñez, de su pueblo blanco. Mediterráneo es probablemente una de sus más famosas canciones.

El 1 de diciembre de 2021 Sony Music difundió un comunicado de prensa: "Después de una inactividad forzosa, obligada por la pandemia global de covid-19, Serrat regresa a los escenarios con una última gira, ´El vicio de cantar 1965-2022´, con la que quiere despedirse personalmente del público con el que ha compartido vida y canciones durante más de medio siglo".

Más tarde el propio Serrat declaró que "no me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría".

Joan Manuel Serrat comenzó su gira del adiós en Nueva York, el mes pasado, para concluir un día antes de la Nochebuena en Barcelona, la ciudad que lo vio nacer hace 77 años.

"He decidido despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga", le dijo al diario madrileño El País el año pasado.

En febrero del 2020 Joan Manuel protagonizaba una gira con su paisano Joaquín Sabina. Una caída del autor de 19 días y 500 noches lo sacó de balance. Casi lo deja fuera de los escenarios, porque la pandemia por covid obligó enseguida a parar todo. No había manera de encontrarse con el público.

Serrat es un poeta cuando habla. En esa entrevista de El País dijo: "Vivo, hasta la fecha, una época gloriosa, en la que lo peor pasó en mi infancia y en la adolescencia".

¿Se va totalmente? Quizá no. Según ha contado, Serrat piensa seguir componiendo, creando, y quizá hasta grabe un disco posteriormente. Pero volver a los escenarios, no.

Mucho se ha escrito de uno de los más queridos artistas españoles. Querido porque lo mismo le plantó cara a la dictadura de Franco que apoyó a naciones sudamericanas en sus luchas contra gobiernos despóticos.

Serrat y Sabina

En uno de los pocos artículos periodísticos que escribió en El País, uno de 2009 describe esta faceta de Serrat:

"Hoy entierran a Víctor Jara por segunda vez. Quien amó tanto la vida, 36 años después, vuelve a pasear su muerte. A quien dice: dejad en paz a los muertos, les respondo: ¿están los muertos en paz? ¿Estamos en paz con ellos?"

Hombre politizado, pero nunca político. Sus amigos, los más conocidos, Joaquín Sabina, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos. Otros que ya se fueron como Manuel Vázquez Montalbán. No obstante, a veces se dejaba seducir por los políticos, como cuando Felipe Calderón, su admirador, fue a Madrid a condecorarlo con la orden del Águila Azteca.

"¡Qué sería de mí sin América Latina!... Quiero hacer un espectáculo durante el cual no se le caiga a la gente la sonrisa de los labios...", le anticipó a El País.

Joan Manuel Serrat inició su historial como cantante el 18 de febrero de 1965. Radioscope se transmitía en una estación de radio catalana en Radio Barcelona. Su padre ponía a Serrat a cantar villancicos en las fiestas navideñas, tocaba bien la guitarra, por lo que Salvador Escamilla, conductor del programa, le vio algo de talento y presentó a ese joven que años después se convertiría en un gigante.

En lo personal, Nadie es perfecto es el disco perfecto de Joan Manuel Serrat. Cuenta la historia triste del Niño silvestre; describe al personaje que todos conocemos en la vida en La abuelita de Kundera; Benito y su dolor callejero; la disyuntiva del amos en Por dignidad, las Historias de vampiros, en un vaivén en el que queda claro que Nadie es perfecto.

Serrat está en México ofreciendo sus conciertos. Se va, pero se queda. La tarde de este jueves acudió al restaurante El Cardenal, enfrente de la Alameda Central. De pronto, salió como alma que lleva el diablo, con varios acompañantes.

Su rostro lucía angustiado. Pero de la angustia pasó a la ira cuando el reportero se acercó para tomarle una fotografía. "¡No!", dijo con voz firme, la misma de Mediterráneo. Pero dura.

"Soy periodista, permítame tomarle una foto y hacerle una pregunta".

"¡No hablo contigo aunque seas bombero!", soltó con la mirada fija y el teléfono apuntando a su rostro ya sin ganas de hacer clic.

Su equipo se acercó inquieto. "Es que una amiga suya muy querida tuvo un incidente adentro del restaurante y está preocupado", argumentaron.

Serrat subió al asiento del copiloto de la camioneta. Nadie es perfecto.