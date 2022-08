Niurka le declara la guerra a Gustavo Adolfo Infante.

El conductor le solicitó una entrevista a la actriz, pero ésta se negó a platicar con él porque defendió a Cynthia Klitbo, quien fue pareja de Juan Vidal, y ahora tiene una relación con la cubana, por lo que le envió un mensaje.

"Ese gustico no te la voy a poder dar, corazón. No, mi amor. Nosotros, ahora con que tú eres compadre de la Klitbo, estamos en bandos diferentes. Te toca ser mi enemigo", dijo.

NIURKA LE DECLARA LA GUERRA A GUSTAVO ADOLFO INFANTE

A pesar de que Niurka tenía una buena relación con el periodista de espectáculos, prefirió dejarle de hablar para defender a Vidal, a quien no le cae bien.

"Así que, haz tu mejor interpretación, porque a mi hombre no le gustas, a mi hombre no le caes bien. Mi hombre sabe muy bien tu posición y me toca defenderlo. Entonces, con la pena, no te puedo consentir, mi bebé, añadió.

Además de declararse enemiga de Gustavo Adolfo Infante, Niurka arremetió contra Klitbo, diciendo que "es alérgica a los hombres".

(LÉRIDA Cabello)