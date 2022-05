Niurka critica a Lis Vega por sus cirugías estéticas, las cuales asegura "la destrozaron", pues antes de eso tenía una belleza natural.

"Es un ventrílocuo, pero era linda, tenía una belleza natural y era una mujer siete años más joven que yo, no tenía necesidad de hacer eso. Está en "Hoy", en el programa de Televisa, está bailando en un show ahí y pobrecita, cómo se destruyó la cara", expresó Niurka.

Actualmente, Niurka participa en "La casa de los famosos 2", el reality show donde convive con Ivonne Montero y Laura Bozzo, entre otros, con quienes habló de Lis Vega, a quien criticó por haberse sometido a cirugías estéticas, las que considera "destrozaron" a Lis, así lo demuestra su radical cambio físico.

LIS VEGA LE RESPONDE A NIURKA

Por su parte, Lis Vega ha declarado en diferentes ocasiones que se ha sometido a diferentes cirugías estéticas de busto, glúteos, rostro y en los labios se inyecta una sustancia para tener más volumen, por lo que ya le parece un tema trillado.

"Es un tema tan trillado, o sea al final es mi cuerpo, a nadie le afecta lo que me haga, lo que yo no me haga (...), creo que al final cada quien, la gente que te admira porque tú eres un artista, te va a admirar por lo que haces", dijo Lis Vega.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE NIURKA CRITICA A LIS VEGA

Esta no es la primera vez que Niurka critica a Lis Vega, en otras ocasiones ha dicho que no está de acuerdo con que Lis se haya sometido a cirugías y procedimientos estéticos que han cambiado por completo su rostro.

Pese a los comentarios de la cubana y de otras personas, Vega está feliz con los resultados y no duda en mostrar sus cambios físicos en su cuenta de Instagram y OnlyFans.

