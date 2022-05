Esta tarde de jueves 26 de mayo la cantante Ninel Conde nuevamente hablo de los problemas con el papá de su hijo, el empresario Giovanni Medina y utilizó como medio al programa "Ventaneando" para denunciar que de nueva cuenta le negaron ver a su hijo Emmanuel Medina.

"El bombón asesino" aprovechó las cámaras del programa de TV Azteca para expresar su inconformidad ya que se presentó en casa de su ex pareja para visitar a su hijo menor, pero aseguró que no le permitieron el acceso.

Asimismo, aseguró que es importante aclara que es mentira que había llegado tarde y por eso se le negó el acceso.

"Es absolutamente mentira que llegue tarde, a las 4:04 yo estaba en la puerta de la casa del padre de mi hijo y nos dijeron textualmente que no había nadie en esa casa, que no había nadie y que la indicación era que nadie podía pasar"

Asimismo, señalo que ella se echó para atrás en su camioneta y le hablo a sus abogados: "eran 4:09 cuando me dijeron que el actuario ya estaba adentro del domicilio".

"No entiendo porque las mentiras, no entiendo porque si es cada 15 días que puedo ver a mi hijo, que son las migajas que tengo para ver a alguien a quien yo lo parí, no me permitan el acceso".

Por otro lado, ella resaltó que si el motivo por el que no la dejan ver a su hijo es por hacer publicidad o hacer unas fotos de Only Fans no es justo.

"Es lo triste de yo haber aceptado las visitas en un lugar parcial, por eso que existen centros imparciales donde hay autoridades que pueden checar a que hora llega cada quien y eso es lo que vamos a solicitar".

Asimismo, Ninel Conde sostuvo que detuvo una demanda de daño moral en contra del padre de su hijo para tratar de llevar una relación armónica unas convivencias armónicas que son cada 15 días que es muy esporádico.

"No son nada ni orgánico para una madre, sin embargo, lo acepte con el afán de ir mejorando relación madre e hijo y todos, pero veo que no función, porque no se cual es el objeto de seguir mintiendo".

Pati Chapoy la cuestionó haber llamado a Giovanni para decirle que estaba en la puerta y que la dejaran entrar y ella contó: "él no me contesta los mensajes, el teléfono, tiene cortada la comunicación conmigo, entonces lo que hice es llamar a un interlocutor que tenemos ambos y él me dijo que si tenia acceso, lo cual no es cierto, nunca me dejaron pasar".

Para finalizar Ninel narró que ella espero 40 minutos y jamás la dejaron ver a su hijo.

(Azucena Uribe)