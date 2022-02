Ninel Conde estrena OnlyFans con fotos de impacto: "Piecitos y algo más"

Ninel Conde estrena cuenta en OnlyFans, la famosa actriz y cantante prometió a sus fans abrir un perfil en esta red social tras la insistencia de sus 5 millones de seguidores en Instagram.

Este miércoles 2 de febrero el "Bombón asesino" inauguró su cuenta de OnlyFans a través del programa "El Gordo y la Flaca" donde adelanto que en esta famosa red social de contenido para adultos habrá fotos y videos luciendo más sensual que nunca.

Por fin puedo compartirles esta noticia que me había estado guardando. Podrán ver contenido exclusivo y de calidad en OnlyFans como este sneak peak que les dejo. Lo que verán allá no lo han visto en ninguna otra parte. No puedo esperar a que por fin lo vean todo, escribió en Instagram junto a una foto donde se le ve posando en bikini rojo con un oso de peluche.

La actriz de "Rebelde" aclaró que en sus planes no está el mostrarse al desnudo, pero sí habrá mucho contenido erótico, hasta el momento ya cuenta con dos sesiones fotográficas que se llevaron a cabo en Los Ángeles y Miami, Estados Unidos.

Cuando muchas personas escuchan OnlyFans piensan que solamente es contenido explícito o desnudos, hay mucho contenido que se puede hacer, fotos obviamente sexys, un poquito más de lo que haces en redes sociales, declaró en el programa de Univisión.

NINEL CONDE SE REENCUENTRA CON SU HIJO



Durante su visita en "El Gordo y La Flaca", Ninel Conde abrió su corazón para compartir cómo fue la experiencia que vivió tras reencontrarse con su hijo Emmanuel, fruto de su relación con Giovanni Medina. La actriz explicó que fue un momento muy especial y lamentó que la conexión madre e hijo se encuentre fracturada.

Gracias a Dios pude verlo después de un año ocho meses. Para mí fue muy especial, estaba más nerviosa que la primera vez que di un show, pero a la vez controlando mis emociones y todo porque para el niño, después de un año ocho mese de no ver a su mamá, pues claro que es un shock, contó.



No obstante, aseguró que va a seguir procurando el bienestar de su hijo aunque esté a la distancia. De igual modo, comentó que espera algún día poder reestablecer el lazo familiar para que puedan construir juntos. Por último, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de su expareja para poder convivir con Emmanuel.

(Aline Núñez)