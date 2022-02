Ninel Conde aseguró que se arrepiente de su relación con Larry Ramos

La polémica cantante Ninel Conde abrió su corazón para hablar por fin de su esposo Larry Ramos, quien desde hace meses es buscado por el FBI y confesó que se arrepiente de haber confiado en el empresario con el que se casó en 2020 a pesar de que muchas personas ya lo habían señalado por fraude.

La "Bombón Asesino" dio una entrevista al programa "Ventaneando" en donde insistió que no tiene ningún contacto con su ex, Larry Ramos, quien se encuentra prófugo de la justicia. La artista dijo que el empresario no se ha contactado con ella y que tampoco quiere saber nada de él, pues prefiera continuar con su carrera.

"No, mejor, para qué. Creo que tiene muchas cosas que arreglar primero y ya Dios dirá qué. En algún momento se sabrán cosas, yo creo que sí. Cuando las cosas están tan de pincitas, es mejor pasar", comentó la cantante durante la conversación con Pati Chapoy.

Durante la entrevista Ninel también indicó que está escribiendo un libro autobiográfico en donde probablemente revelará detalles de su relación de Larry, pero que también tratará otros temas de su vida, pues le han pasado cosas trágicas.

"En general de todo en mi vida, pero estoy esperando mi final feliz porque son situaciones en las que yo digo ´hay Ninel, estas cosas solo te pasan a ti´, pero son vivencias y creo son cosas que le pasan a uno", dijo.

Por otro lado, Ninel señaló que está arrepentida, en cierta medida, por haber confiado en Larry Ramos, pero que ha aprendido de esta y otras situaciones: "Voy a la iglesia y pido que oren por mí y todas son experiencias y aprendizajes de la vida. Porque de pronto uno puede confiar en alguien que a lo mejor no debiste o a lo mejor sí, o quién sabe, pero ya el tiempo lo dirá, uno actúa de buena voluntad", expresó.

Entre otros temas, Ninel Conde habló sobre su nueva cuenta de Only Fans, la cual era muy pedida por sus fans quienes quieren ver contenido exclusivo. La cantante indicó que posteará diversas cosas en su perfil, por lo que dijo a sus seguidores que estén al pendiente y se suscriban.

(Azucena Uribe)