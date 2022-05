Una nueva polémica atraviesa la familia del comediante "Cantinflas", resulta que Sandra Bernat, quien fuera la segunda esposa de Mario Moreno Ivanova, acusó a su hija Marisa de haberla recluido sin su consentimiento en una "granja de rehabilitación" en donde sufrió maltratos.

Sandra Bernat, detalló que su hija la privó de su libertad supuestamente por venganza, ya que "enloqueció de furia" al saber que había cambiado su testamento.

Dichas declaraciones fueron realizadas durante una entrevista para el programa de "Ventaneando", donde acepto ser alcohólica y detalló que cuenta con dos departamentos, uno de los cuales es de lujo; por lo tanto, su mantenimiento es carísimo, así que decidió venderlo.

"Yo compré dos departamentos. Uno que era impresionante el edificio, el departamento súper de lujo, alberca, gimnasio, donde están los teatros de Interlomas. Así como era de lujo era de caro, el mantenimiento era carísimo; entonces, cuando yo me quedaba sin renta el mantenimiento me comía; entonces, dije, lo voy a vender", contó

Antes de que Marisa supiera que su madre planeaba vender dicho inmueble, le pidió que se lo dejara y que a su hermano Gabriel e diera el otro departamento.

FOTO TOMADA DE EL HERALDO

"Marisa me dijo, 'mamá, este departamento déjamelo a mí, el otro dáselo a Gabriel'. Entonces, le dije, 'el primero que voy a vender es este, no te conviene quedarte con este", detalló.

Aunado a lo mencionado, Sandra Bernat decidió cambiar su testamento y dejarle todo a Gabriel, tomando en cuenta que padece un "retraso emocional", por lo que "le cuestan mucho trabajo las sumas, las restas y aprenderse algo", lo cual Marisa no tomó nada bien y en supuesta venganza encerró a su madre.

"Gabriel es un muchacho, pero tiene cuatro operaciones de corazón abierto, no oxigenó bien [...] Entonces, tiene como una especie de retraso emocional. Cambié mi testamento y dejé todo a nombre de Gabriel, pero el dinero lo puse a nombre de los dos. Se lo dije a Marisa y enloqueció de furia", aseguró Bernat.

FOTO TOMADA DE EL MUNDO

¿Nieta de "Cantiflas" puede ir a la cárcel?

Sandra contó que cuando salió del centro de rehabilitación, gracias a que Marisa se quedó sin dinero, un abogado le comentó que podía demandarla por secuestro y podría ir a la cárcel.

Sin embargo, decidió no proceder, porque su hija está embarazada de cinco meses y se le "hace mala onda" mandarla a prisión en su estado.

"Un abogado me dijo que la podría demandar por secuestro, porque a mí a los tres meses me pudieron haber soltado. Incluso me dijeron en el centro que la podía internar también, pero internar a Marisa ahorita que está embarazada, se me hace muy mala onda. Se lo dije al abogado, ahorita yo no puedo acusarla de secuestro, porque yo ya no me puedo retractar y se iría a la cárcel", explicó Sandra Bernat, madre de la nieta del fallecido "Cantinflas".

(Azucena Uribe)