"NI EXPLOTADA, NI ACOSADA"; REVELA JANETT ARCEO

A sus escasos 66, parece que a Janett Arceo la conocemos de toda la vida. Y como no, si a los tres años ya era estrella infantil del programa El Club del Hogar, con personajes entrañables de la televisión mexicana como Daniel Pérez Arcaraz y el famoso Francisco Fuentes "Madaleno". Y por supuesto que con esto me condeno a la eternidad pues tuve la suerte, como muchos de mi época, de disfrutar la teve en blanco y negro y ver por las tardes El Club del Hogar, de dónde creen que nació la idea de este tipo de programas que reviviera en una época el inolvidable Paco Stanley.

FOTO TOMADA DE EL SOL DE MÉXICO

A lo largo de 63 años de carrera profesional Janett tuvo una vida tranquila y sin sobresaltos gracias a los cuidados de su madre, por lo que revela que nunca sintió ser una niña explotada y mucho menos haber sido víctima de acoso o abuso sexual, como llegó a ocurrir a muchas famosas que hoy están denunciando a sus agresores.

Y es que cada día son más y más las mujeres que deciden hacer del dominio público, situaciones que vivieron con hombres que abusaron de ellas y quienes por su posición económica o laborar aparentaban ser íntegros y respetables. Por desgracia, el tema también se ha convertido en una cacería de brujas, pues existe una muy delgada línea entre las versiones que cuentan las víctimas y los victimarios.

FOTO TOMADA DE TWITTER

Desde hace 40 años Arceo es la voz que informa y entretiene a muchas amas de casa con su programa "La Mujer Actual" en el que, por supuesto aborda temas de gran interés y esta vez decidió abrir una parte de su vida a "Ver, Oír y No Callar".

Pocas locutoras y conductoras tienen una carrera tan impeclable como la de Janett Arceo, que jamás ha estado envuelta en un escándalo y es muy respetada por el gremio artístico y especialmente por sus fieles radio-escuchas.

"Empece en 1958, de tres años, me invitaron a lavarme los dientes con el cepillito y la pasta esta tan conocida. Yo no sabía que estaba en la televisión, me dijeron te subes aquí te van a dar pastita dental y me gusto, me gusto tanto el sabor que le dije a Danielito más, y ahí aprendí lo que hay que hacer para ganarse los clientes", recuerda entusiasmada. A partir de entonces comenzó a anunciar refresco, muñecas "hasta el famoso peletero Mansur me hizo una estolita de mink que yo presumía". De la nada se convirtó en modelo, locutora y playbackera, pues al cambiar las revoluciones de los discos y se escuchaban más rápido, se escuchaba como ardillita.

Para entonces no se hablaba de abusos y explotación infantil y Jannet sonriendo dice: "Me explotaron -bromeando-, llegaron a tocar a la puerta de mi casa, vivíamos muy cerca de Televicentro, para preguntarle a mi mamá que si podía ir a lavarme los dientes al programa y mi mamá no le preguntó a mi papá. El sí de mi mamá fue ir a Televicentro. A mi papá no le hizo mucha gracias pues los amigos lo vacilaban y le decÍan -tuviste que meter a tu hija a la televisión para que les alcanzara para el gasto-".

Era divertido y no había mejor paga para la familia que su hija trabajara con -el Señor que sale en la televisión-". "Convivir en un mundo de adultos no era fácil, pero siendo tan pequeña fui una consentida de esa familia de artistas igual me cargaba Enrique Guzmán que Angélica María o Alberto Vázquez era una fiesta".

Y categóricamente asegura que, si vivó una infancia, aunque diferente a las de muchos niños de esa época: "No me explotaron, si trabaje mucho de niña, pero nunca dejé de ir a la escuela, nunca dejé de sacar buenas calificaciones, para mis papás lo mas importante era que yo pudiera hacer ambas cosas y que cuando ya no se pudiera me saldría a de hacer television". Aunque en ese momento, que ya cursaba la primaria hacía fotonovelas, telenovelas y trabajos de locución.

"Hasta después me dí cuenta que yo no hacía lo que los demás niños... no jugué, nunca me entretuve bañando a la muñeca, más bien me tenía que aprender el spot para después anunciarla". Satisfecha asegura "No me sentí explotada, tenía más obligaciones como aprenderme las canciones, sacar buenas calificaciones, hacer películas".

Entonces llega la adolescencia y sucede que muchos pequeños pierden esta gracia que los hizo famosos "en mis tiempos no había ropa para adolescentes, tengo une hermana 15 años mayor que yo me ponía la ropa que me decía, las tobilleras me quedaban mal y las medias me quedaban grandes".

Janett dejó de hacer playback, se convirtó en locutora, hacía doblaje, radio novelas,

"Estudié la secundaria e hice lo que todas las mujeres de ese tiempo, una carrera comercial Secretaria Ejecutiva, que no duré ni una semana trabajando, lo mío era la locución y este maravilloso mundo que ya conocía a la perfección".

Entonces se hablaba poco del acos: "No me tocó afortunadamente, empecé tan chiquita

en la televisión y nunca tuve un problema de ese tipo, mi mamá estaba pegada a mi, como hasta los 18 años tuve mi primer novio, era un noviazgode tres, mi mamá, él y yo".

Desafortunadamente no todas las familias o las relaciones de madres a hijos son así. Existen casos en que la falta de comunicación provoca este tipo de problemas: "Si hubiera tenido una situación incómoda con alguien a la primera persona que le hubiera dicho es a mi mamá".

Janett Arceo es una defensora de los derechos humanos y siempre consciente de la situación que se vive actualmente considera que es importante escuchar y apoyar a los denunciantes: "Afortrunada nunca alcancé a verlo en vivo y en directo, ahora que lo veo a través de muchas personas considero que es muy importante escuchar a la víctima, tenemos que evitar los juicios y escuchar claramente por qué en ese momento y que fue lo que ocurrio. Debemos entender que cada quien tiene su derecho, tiene su propio tiempo para procesar determinadas situaciones y si no se hizo fue por alguna lo importante es que se haga, que se diga y sobre todo cómo lo sentiste, cómo lo viviste".

El problema en algunos casos es que en ocasiones a las víctimas no se les cree: "Debemos quitar juicios y entender a esa persona que esta dicidiendo su verdad, quién sabe por cuántas cosas tuvo que pasar para llegar a ese momento. Es importante conocer ambas versionesa, la víctima tienes que ser escuchada con mucho detenimiento y darle su tiempo para que hable con claridad, que pueda expresar lo que sintió al ser vulnerada pues quizá en ese momento no se daba cuenta".

En su programa de radio "La Mujer Actual" la conductora enfrenta día a día situaciones como estas no solo de famosos, también de sus radio escuchas quienes le piden consejos y para lo cual cuenta con especialistas que puedan guiarlos en su procesos. "La ley no debe permitir que estas situaciones prescriban, pues cada ser humano tiene procesos de asimilación, no es lo mismo alguien que lo vivió cuando tenía 11 años que 20 años después, siempre se puede hacer algo para liberarse del trauma".

Con su "Mujer Actual", Janett ha sabido evolucionar no solo en los temas que trata cada día, también en tecnología y redes sociales y especialmente durante la pandemia que hasta en técnico se covirtió para llevar su programa a todo el público.