Natanael Cano divide opiniones, revela que quiere ser presidente de México

Una vez más el cantante de corridos tumbados, Natanael Cano generó polémica en redes sociales luego de que revelara que quiere ser presidente de México.

Natanael Cano utilizó sus redes sociales para compartir sus aspiraciones políticas y usuarios de redes no tardaron en dejarle cientos de comentarios.

Pues Natanael Cano subió una fotografía en donde aseguró se postulará en el 2070.

"El más duro y el más sexy, porque yo dios. Nata for presidente 2070", escribió en su post de Instagram.

En los comentarios hubo gente que lo alabó y otra tanta que nada más le dijo que ya apagara el celular, pues comentan que el joven cantante a cada rato dice cosas sin sentido.

"Sí ando votando por ti", "De grande quiero ser como tú", "Claro que sí" y "Yo voto por ti", indicaron algunos fans.

Al parecer los seguidores del cantante están muy divididos, pues mientras algunos lo aman, hay otros tantos que no entienden porque está pseudo posicionado en la música.

No obstante, hubo gente que no entendió la broma, por lo que no dudó en atacar a Nata: "Quítenle el cel ya delira", "El más random" y "Ya duérmase NataKong" fueron algunos de los comentarios.

(Azucena Uribe)