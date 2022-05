Natalia Téllez confiesa las razones por las que se alejó de Galilea Montijo, después de su salida del programa "Hoy", donde trabajaron varios años juntas.

La conductora dijo que una de las razones por las que se alejó de Galilea fue porque no sabe poner límites.

Fue durante el programa "Netas Divinas" que las presentadoras estaban hablando de lo más tóxico que tienen, siendo Natalia la primera en tomar la palabra, asegurando que ella no sabe poner límites a las personas que ama.

"Mi parte tóxica, porque es donde estoy en terapia, son los límites. Yo no tengo límites con la gente y luego no sé ponerle límites y entonces llego al punto de no desechar, pero alejarme de la gente que quiero mucho porque no tuve la valentía de hablar como un adulto", expresó.

GALILEA MONTIJO REACCIONA A LA CONFESIÓN DE NATALIA

Tras su confesión, Galilea de inmediato le preguntó que si por esa razón se había alejado de ella.

"¿Por eso te alejaste de mí?, preguntó la conductora del programa "Hoy", a lo que Téllez le respondió: "Sí, Galilea, por eso... y muchas cosas más... tengo una lista", respondió Natalia.

Aunque para muchos se trató de una respuesta en juego por todo lo que se rumora de su relación, hubo quienes reforzaron los rumores sobre su supuesto pleito.

Finalmente, la conductora señaló que prefiere alejarse de las personas que quiere mucho, que decirles que algo le molesta.

"Acabo de topar eso y fue brutal y, por lo de mi papá, este... sí, si es algo cercano, como un papá, no lo vas a desechar, pero otras relaciones, llega el punto de... consideré no tener en mi vida a alguien que amo porque no tengo la valentía de decir algo que me molesta a alguien que quiero mucho, lo hago todo el tiempo".

