Quiero dedicarme a ser compositor, lo que Dios me permita y desde luego hacerlo bien, para otros cantantes, ya tengo el primer plan con nuestro querido Alejandro Fernández, ya llevo unas 12 o 13 canciones quiero presentarle 20 temas, me gustaría que algún día él me hiciera el favor de grabarme, me grabó su padre don Vicente Fernández y otros cantantes que me dejan una satisfacción en mi corazón