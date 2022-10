MUSE CONFIRMA CONCIERTOS EN MÉXICO: ¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PRESENTARÁ?

Muse anunció más fechas para su gira mundial 2023, "Will Of The People", en las que está incluido México, donde harán tres conciertos, sorprendieron a sus seguidores con este anuncio con el que se mostraron entusiasmados.

La banda británica integrada por Matt Bellamy, Christopher Wolstenholme y Dominic Howard confirmó desde sus redes sociales que vendrá a nuestro país próximamente. Su más reciente álbum que lleva el mismo nombre de su gira debutó en el #1 en el Reino Unido, Austria, Francia, Finlandia, Italia y Suiza.





Los boletos para el regreso de Muse a México estarán disponibles en preventa el martes 11 de octubre a partir de las 11 de la mañana, y la venta general comienza el sábado 15 de octubre, se lee en la cuenta oficial de Muse de Twitter.

18 de enero, en el Estadio Banorte de Monterrey

20 de enero, en la Arena VFG de Guadalajara

22 de enero, en el Foro Sol de la Ciudad de México

Ante la noticia de la banda, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, pues desde el jueves pasado ya habían lanzado algunas pistas de sus posibles conciertos en nuestro país al colocar en su Twitter una bandera de México.

"Viernes 7 de octubre. Manténganse atentos", escribieron.

Algunas de las reacciones que generaron las próximas presentaciones de Muse en México fueron:

"¿Cuántos Simis van a querer?", "Ahora esperar los precios para ver que riñón vender jajaja", "Una fecha en CDMX no es suficiente, pero ahí estaremos", "Me he preparado por años para vivir este momento nuevamente!!!".

La última vez que se presentó Muse en México fue en 2019 en el Foro Sol, cuando sonaba el disco "Simulation Theory".

(Lérida Cabello)