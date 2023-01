El guitarrista, cantante y compositor fue uno de los puntales del under neoyorquino a fines de los 70. Tom Verlaine se llamaba Thomas Miller y adoptó su apellido del poeta francés Paul Verlaine, cuyo lirismo trató de infundir en sus composiciones.

El cantante y guitarrista falleció en Nueva York "tras una breve enfermedad", así lo dio a conocer Jesse Paris Smith, hija de Patti Smith, de acuerdo con The New York Times. Por el momento no se conocen las causas de su muerte.

"Esta es una época en la que todo parece posible", escribió Smith en un post de Instagram el sábado, junto a una vieja foto de ella con Verlaine.

Nacido en Nueva Jersey en 1949 como Thomas Miller. Este atendería un colegio privado en Delaware, donde conocería a Richard Meyers, conocido más tarde como Richard Hell. Juntos, se instalaron en la ciudad de Nueva York a finales de los 60.

Además, fue parte del supergrupo The Million Dollar Bashers, con Lee Ranaldo y Steve Shelley de Sonic Youth, Nels Cline de Wilco, Tony Garnier, Smokey Hormel y John Medeski.

aemz