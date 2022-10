¿QUÉ OPINAN LOS HIJOS DE HUMBERTO ZURITA SOBRE EL NUEVO ROMANCE DE SU PADRE?

CREAN MUÑECA BARBIE INSPIRADA EN TINA TURNER

La muñeca Barbie de Tina Turner está inspirada en el video musical "What´s love got to do with it", incluida en su tercer álbum "Private Dancer" de 1984, con el que ganó cuatro premios Grammy y fue el segundo disco más vendido de ese año.

Al igual que en el video la mini Tina Turner tiene toda clase de detalles que la convierten en una muñeca única y auténtica, ya que luce un minivestido de cuero negro combinado con una chamarra cazadora de mezclilla, medias oscuras, tacos negros; su peinado característico, sus pendientes también forman parte de su look, así como un micrófono con su soporte y un certificado de autenticidad para su exposición.

"What´s love got to do with it" es considerado uno de los temas más exitosos en la carrera de Tina Turner, el cual alcanzó la posición número 1 en la lista de Billboard Hot 100 en 1984, el cual logró vender más de 1.5 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el sencillo más vendido de Estados Unidos.

En 2011, la revista Rolling Stone la colocó en la lista de "Las mejores 500 canciones de todos los tiempos".

La estrella, de 80 años, está retirada de la vida artística desde 2013 vive en Suiza con su marido, Erwin Bach, pero en 2020 se juntó con DJ Kygo para hacer un remix de "What´s love got to do with it", versión que en sus primeros tres días de lanzamiento se colocó en el primer lugar de Billboard.

En 2018 sufrió la pérdida de su hijo Craig Turner, quien se quitó la vida a los 59 años.

(Lérida Cabello)