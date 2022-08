Mujer que se identifica como cebra habla de la discriminación que sufre, pues fue rechazada en un refugio de animales donde pretendía vivir junto a otras cebras.

"Amo ser una mujer cebra, ya que hay cosas peores en esta vida como ser un humano aburrido y básico", expresó.

LA MUJER CEBRA SUFRE DISCRIMINACIÓN

La mujer española se hace llamar "Cebri" y dice estar cansada de explicar que no se siente cebra, sino que es una cebra, por lo que ha causado controversia en redes sociales, donde denunció que sufre discriminación por ser transespecie.

"Las personas transespecie seguimos luchando para conseguir nuestros derechos en pleno Siglo XXI, nuestra identidad no es un debate".

PIDE QUE LA RESPETEN

"Cebri" pide que las personas la respeten y cuiden como al resto de las cebras, así como que le permitan convivir con ellas, ya que intentó vivir en un refugio de animales cuando su contrato de alquiler caducó, pero fue rechazada.

"No me voy a rendir ante toda la violencia especista. Mi lugar era estar adentro con las demás cebras, posando para que me hicieran fotos".

La mujer cebra dice que la primera vez que sufrió transfobia fue cuando nació, debido a que el doctor le dijo que era una niña cuando ella claramente es una cebra-gata.

"Hay un montón de doctores asignando géneros erróneos a la gente, ¡basta ya!".

Otra discriminación que vivió fue cuando vestida de cebra, una niña se subió a su espalda para que le diera un paseo y otras cebras le reprocharon por permitir el maltrato animal.

"Yo creo que esas cebras tienen cero empatía conmigo porque para mí fue un momento maravilloso. Esa niña por primera vez en mi vida vio quien realmente era y validó mi identidad".

Las personas transespecie son personas que no se identifican como seres humanos, sino como otros seres, que pueden ser desde perros, gatos, pájaros, hasta ángeles y elfos. Han ido incrementando a nivel mundial, por lo que, en Barcelona, España surgió la Transespecie Society, que da voz a identidades no humanas.

(Lérida Cabello)