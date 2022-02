Muere Mark Lanegan, pionero del grunge y cofundador de Screaming Trees

Mark Lanegan, considerado pionero del grunge, murió este martes a la edad de 57 años en su casa de la ciudad de Killarney, Irlanda, así lo dio a conocer su representante a través de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter. La noticia conmocionó a todos sus fanáticos que lo conocieron por ser ex vocalista de Queens of The Stone Age y cofundador de la banda grunge Screaming Trees.

La publicación del representante del artista provocó que miles de usuarios expresaran sus condolencias a la familia del músico y compartieran lo mucho que lo extrañarían.

De momento, se desconocen las causas de su muerte, ya que el mismo mensaje añade que "no hay más información disponible" sobre las posibles razones. Sin embargo, se solicitó a las personas que respetaran la privacidad de la familia de Lanegan por el momento tan difícil que están pasando en este duelo.

Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su casa en Killarney, Irlanda. Un querido cantante, compositor, autor y músico, tenía 57 años y le sobrevive su esposa Shelley.

Pese a no especificar lo que habría provocado su fallecimiento, algunos de sus seguidores recordaron que en 2021 Mark Lanegan se contagió de covid-19 y presentó algunas complicaciones debido a la enfermedad, al grado de perder la audición de manera momentánea, aunque lo más grave fue que estuvo en coma en diversas ocasiones.

En los últimos meses del año pasado se informó que el cantante de 57 años estaba presentados algunas secuelas en su salud, incluso el famoso especificó en su libro "Devil in a coma" que padecía de algunos problemas renales. Sin embargo, siempre intentó mostrarse positivo ante el público y su familia, y durante los encuentros con la prensa se dio a la tarea de especificar que se sentía mucho mejor, por lo que no había nada de qué preocuparse.

LA CARRERA ARTÍSTICA DE MARK LANEGAN

Mark Lanegan siempre será recordado por ser un músico importante en la escena alternativa a finales de los años 80 y 90 por ser el vocalista de Screaming Trees. En dicha banda, el compositor estadounidense se convirtió en un ícono del grunge y la movida musical de Washington, DC.

Y es que el fallecido artista destacó por incorporar elementos innovadores en su música, tal como la psicodelia y un rock de corte más pesado que los de más.

Además de su participación en el grupo, Lanegan también destacó como solista en otras banda como The Gutter Twins o Queens of The Stone Age. Con estos últimos logró participar en variados discos como Rater R, Songs for the Deafa y Era Vulgaris.

Uno de los puntos que sus fanáticos siempre le aplaudieron al cantante fue que en la década de los 90, Mark se hizo muy amigo de Kurt Cobain y cuando el fallecido artista publicó su primer disco como solista en 1990, este contó con la participación de Cobain en las guitarras.





(Imelda Téllez)