La cantante estadounidense Loretta Lynn, leyenda de la música country, ha fallecido a los 90 años.

"Nuestra querida madre, Loretta Lynn, falleció en paz esta mañana, 4 de octubre, mientras dormía en su amado rancho en Hurricane Mills", dijo en un comunicado la familia de la artista.

¿Quién fue Loretta Lynn?

Nativa de Kentucky, fue una de las primeras mujeres en ascender a la cima de su género en Estados Unidos, en las décadas de 1960 y 1970, hablando más abiertamente que nunca en sus letras sobre la sexualidad y la vida íntima de las mujeres de su época.

La artista tuvo una formación musical formal pero pasaba horas enteras todos los días cantándoles a sus bebés para que se durmieran.

Vivió en la pobreza durante gran parte de su juventud, comenzó a tener hijos a los 17 años y pasó muchos años casada con un hombre propenso a la bebida y a las aventuras amorosas.

Lynn logró grandes éxitos con canciones como "Don't Come Home A' Drinkin' (With Lovin' On Your Mind)" y "You Ain't Woman Enough (To Take My Man)".

aemz