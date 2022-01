Muere la leyenda del rock, Meat Loaf a los 74 años, autor de “Bat Out of Hell”

Esta mañana nos despertamos con la terrible noticia de que el cantante Met Loaf falleció a los 74 años, según se ha anunciado a través de su página oficial de Facebook,

Su trilogía de álbumes Bat Out of Hell es uno de los proyectos musicales con más copias vendidas de la historia.

Nacido con el nombre de Marvin Lee Aday, falleció este jueves en su casa, acompañado de su mujer, ha informado su representante a The Guardian. Era el líder y vocalista de la mítica banda homónima.

"Sabemos cuánto significaba para todos vosotros y agradecemos profundamente el cariño y apoyo mientras superamos este momento de dolor y de pérdida de un artista tan inspirador y de un gran hombre", ha señalado la familia de Meat Loaf en el comunicado. "Desde su corazón a vuestras almas... ¡nunca paréis de rockear!".

Durante su dilatada carrera de más de seis décadas vendió más de cien millones de discos en todo el mundo y participó en más de sesenta películas, entre las que destacan “The Rocky Horror Picture Show”, “El club de la lucha” o “Dinero sucio”. Entre sus temas más conocidos se encuentran los himnos “Paradise by the Dashboard Light”, “Two Out of Three Ain’t Bad” y “I'd Do Anything for Love” (But I Won’t Do That), que le llevaría a ganar un Grammy a la mejor interpretación vocal de rock solista.

“Bat Out of Hell”, su colaboración con el compositor Jim Steinman y el productor Todd Rundgren se publicó en 1977 y lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del mundo del rock, aunque él no se considerase una estrella del gremio como tal. Steinman produjo una secuela en 1993, llamada Bat Out of Hell II: Back into Hell, y Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose, se lanzaría en octubre de 2006, con siete canciones escritas por el mismo músico. En conjunto los tres álbumes se conocen como la trilogía Bat Out of Hell, la serie más exitosa de Meat Loaf y una de las trilogías más triunfales de la historia de la música y la mayor, en términos comerciales, del rock.

Natural de Dallas, Texas, Aday era hijo de una profesora que lo creo sola después de divorciarse de un padre alcohólico, un agente de policía. Empezó a cantar e interpretar en el instituto, inspirado por estrellas como Mick Jagger o Ethel Merman y estudió luego en el Lubbock Christian College, la actual Universidad de North Texas. Era todavía un adolescente cuando su madre murió de cáncer y fue entonces cuando se cambió el nombre a Meat Loaf, cuyo supuesto origen va desde las burlas por su peso hasta una receta materna. Se marchó a vivir a Los Angeles y pronto se puso al frente de la banda Meat Loaf Soul. Durante años alternó su carrera musical con la escénica, que le empujó a participar en varias producciones de Broadway.

