El artista Jeff Beck, considerado como uno de los mejores guitarristas del mundo y leyenda de Yardbirds, murió a los 78 años de edad.

El músico británico traspasó los límites del blues, el jazz y el rock and roll, influyendo en generaciones de "shredders".

¿De qué murió Jeff Beck?

Este miércoles 11 de enero se notificó la muerte de Jeff Beck tras "contraer repentinamente una meningitis bacteriana", según informaron sus representantes en un comunicado difundido el miércoles.

"En nombre de su familia, con profunda y profunda tristeza, compartimos la noticia de la muerte de Jeff Beck. Después de contraer repentinamente una meningitis bacteriana, falleció pacíficamente ayer", fue el comunicado de su representante. "Su familia pide privacidad mientras procesa esta tremenda pérdida" .

"Jeff era una persona tan agradable y un guitarrista icónico y genial - nunca habrá otro Jeff Beck", escribió en Twitter Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath.

¿Quién fue Jeff Beck?

Geoffrey Arnold Beck nació el 24 de junio de 1944 en Wallington, Inglaterra. Fue ganador del Grammy en múltiples ocasiones y era miembro del Salón de la Fama del Rock por su carrera en solitario y como miembro del grupo Yardbirds.

Jeff Beck a lo largo de su carrera colaboró con artistas de la talla de Stevie Wonder, Ozzy Osbourne, Mick Jagger, Cindy Lauper, Diana Ross, Kate Bush, Brian May, Roger Taylor y Rod Stewart, entre otros.

Reconocido como uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos, se unió a la banda británica The Yardbirds como reemplazo de Eric Clapton.

"Una vez dije que los cantantes son todos un dolor de huevos. Por supuesto, no lo son. Pero no eran centrales para la idea. Yo quería tocar la guitarra. Una vez alguien me dijo: ´Tu show no es un recital de rock. Es un concierto´. Pero me gusta tener vocalistas. (...) Con un cantante, eres parte del concierto, pero al mismo tiempo eres parte del público", reveló en 2016.

