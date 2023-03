La actriz y cantante Irma Serrano, mejor conocida como "La Tigresa", murió a los 89 años de edad, reportó la Asociación Nacional de Intérpretes.

En su cuenta de Twitter, la Asociación Nacional de Intérpretes informó:

"El sensible fallecimiento de la socia intérprete Irma Serrano. Conocida como 'La Tigresa', fue una cantante, actriz y política mexicana de amplia trayectoria. A sus familiares y amigos les mandamos nuestras más sentidas condolencias".

En diciembre del año pasado, "La Tigresa" celebró sus 89 años agradeciendo la vida, y compartió una fotografía en la que luce sus características cejas y mirada atigrada.

"Hoy la vida me da la oportunidad de festejar y agradecer una vuelta más al sol, tanto que agradecer salud, familia y amor de los míos. Gracias por tanto", publicó.

¿De qué murió Irma Serrano?

Luis Felipe García, sobrino de 'La Tigresa', reveló cómo fueron los últimos días de la estrella mexicana y de qué murió.

"Fue de un infarto, se empezó a sentir mal y son cosas que te sorprenden y te hacen explotar la cabeza que no lo entiendes, no lo procesas, no estás pensando que estas cosas van a pasar porque estaba bien, alegre", contó al programa 'Sale el sol'.

El familiar de Irma Serrano explicó que estaba bajo tratamiento, pues ya comía poco.

"Había empezado a comer menos, pero ya estaba con tratamiento para eso [...] Nos explicaba el doctor que eran procesos, pero de ahí bien, o sea, en su hamaca, sin ningún problema", dijo.

Además, el sobrino de 'La Tigresa' reveló que las honras de su tía se llevarán a cabo en Chiapas, pero también harán algo en el Teatro Fru Fru, un reconocido recinto de la Ciudad de México.

"No sé, eso estamos con la familia, pero por lo menos sus cenizas sí estarán ahí (Teatro Fru Fru)".

