Lamentablemente este 2 de enero de 2023 se confirmó la muerte de Fred White, quien fuera uno de los bateristas de Earth, Wind & Fire.

El músico, y también medio hermano del fundador de la banda, Maurice White, falleció a los 67 años de edad.

En 1974, Fred White se unió a sus hermanos, Maurice y Verdine White, en Earth, Wind & Fire. El músico siguió una década dentro del grupo y fue parte de algunos de los más grandes éxitos, entre ellas: September y Shining Star.

El artista grabó desde "That's The Way Of The World" (sexto álbum) hasta la pausa del grupo en 1984.

¿De qué murió Fred White?

Verdine White, bajista fundador del grupo, compartió en sus redes sociales la lamentable noticia del fallecimiento de su hermano y compañero de banda, Fred White. El artista confirmó la partida de su familiar, con un emotivo mensaje donde también recordó a sus otros hermanos.

"Nuestra familia se entristece hoy con la partida de un increíble y talentoso miembro de nuestra familia, nuestro querido hermano Frederick Eugene 'Freddie' White", escribió Verdine en el comunicado oficial.

Cabe señalar que el bajista no especificó la causa de muerte de Fred.

"Se une a nuestros hermanos Maurice, Monte y Ronald en el paraíso y ahora está tocando la batería con los ángeles", continuó. "Era un increíble hermano que siempre fue entretenido y encantadoramente travieso", añadió.

Ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll, junto a sus hermanos en el año 2000. Sin embargo, en los últimos años se había mantenido más alejado de la música y no continúa tocando. Cabe recordar que su medio hermano y líder de banda, Maurice White, falleció en el 2016.

Lenny Kravitz rinde homenaje

Lenny Kravitz compartió un tributo en Instagram: "Envío mi amor y mis más profundas condolencias para usted y su familia. Soy bendecido de estar en su presencia, bendecido de ser inspirado por él. Un verdadero rey. Descansa en el poder".

aemz