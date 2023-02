MUERE GERARDO ISLAS, EX ESPOSO DE SHERLYN A LOS 39 AÑOS

Gerardo Islas Maldonado, ex esposo de Sherlyn, murió este 2 de febrero a los 39 años, víctima de un paro cardíaco en España.

En 2013, Gerardo y Sherlyn se casaron, pero el matrimonio no funcionó y en 2015 anunciaron su separación. Y aunque en un principio no revelaron los motivos de su divorcio, tiempo después la actriz comentó que fue porque ella deja todo para apoyar a su esposo.

"Creo que cuando tú renuncias a todo lo tuyo para estar en una pareja, tienes que estar muy consiente de lo que estás haciendo. Yo tenía la idea de ´Cuando me case, tenga hijos y tal, toda mi atención va a estar para la familia´, pero no puedes abandonarte como mujer tampoco y entonces empecé a sentirme muy frustrada de ser como la mujer mantenida, porque yo me fui a vivir a Puebla y dejé mi trabajo de lado".

Y agregó que ella ha sido trabajadora y autosuficiente, por lo que se empezó a sentir disminuida.

"Yo que siempre he sido tan trabajadora y tan autosuficiente, me empecé a sentir como disminuida y no estaba padre, estaba molesta todo el tiempo. Y ahí empezaron los problemas hasta que, platicándolo, me dijo ´Pues, vuelve a trabajar si tanto te urge´ y, pues sí, volví a trabajar y, estando en ciudades diferentes, se fue diluyendo el amor", declaró Sherlyn al programa "Despierta América".

A finales de agosto de 2020 Gerardo Islas se casó por el civil con Claudia Wade luego de ocho meses de noviazgo. Se conocieron a raíz de un video que él compartió en redes en el que se le veía comprando zapatos a un niño de bajos recursos. Tuvieron dos hijos.

"Toda mi vida quise tener a mi lado a una maravillosa mujer, con quien pudiera compartir cada uno de mis sueños y ver que se cumplieran, hoy son una realidad con la llegada de Gerry y Matías, 18 meses de cuidarlos en tu pancita y de darles hoy tu amor diario y sobre todo tu respaldo incondicional a mi en las buenas y en las malas... gracias mi vida", escribió Gerardo a Claudia.

Apenas el 27 de enero, el empresario que también era dirigente nacional de Fuerza por México celebró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolvía el registro al partido político en Puebla.

Fue secretario de Desarrollo Social con Tony Gali Fayad, Diputado local con Rafael Moreno Valle y representante del partido Nueva Alianza.

(Lérida Cabello)