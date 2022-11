Jennifer Aniston anunció este lunes 14 de noviembre que su papá, el actor John Anthony Aniston, murió el pasado 11 de noviembre.

JENNIFER ANISTON DESPIDE A SU PAPÁ CON EMOTIVO MENSAJE

A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, Jennifer Aniston se despidió de su papá con un emotivo mensaje que acompañó con varias fotografías de ellos juntos nunca antes vistas.

"Dulce papá... John Anthony Aniston. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto", escribió en su cuenta de Instagram.

Y agregó: "Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora. Te amaré hasta el final de los tiempos. No olvides visitarme".

Cabe mencionar, que la relación entre Jennifer Aniston y su papá no siempre fue buena, porque él la abandonó cuando era una niña, pero tuvieron un acercamiento en medio del confinamiento por la pandemia de covid-19.

"Jen perdonó a su papá por haberse marchado hace mucho tiempo, pero su relación ha tenido altibajos", dijo una fuente al The Mail on Sunday en 2020.

John Anthony Aniston fue honrado en junio con un premio Daytime Emmys Lifetime Achievement Award por su papel en la telenovela "Days of Our Lives", ceremonia a la que no pudo asistir, pero lo hizo su hija de manera virtual.

"Este es realmente un momento especial para mí. Es una oportunidad no solo para rendir homenaje a un verdadero ícono en el mundo de la televisión diurna, sino también para reconocer los logros de toda una vida de un gran y muy respetado actor, que también es mi padre", expresó Jennifer en aquella ocasión.

John Anthony Aniston nació en 1934 en Creta, Grecia. Antes de alcanzar la fama actuó en varias obras de teatro. Algunos de sus trabajos con los que dejó huella son: "Search for Tomorrow", "The West Wing", "Gilmore Girls" y "Mad Men". También tuvo papeles en "Star Trek: Voyager", "Misión Imposible" y "Kojak".

