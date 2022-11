El actor, comediante y compositor Jorge Zamora Montalvo, mejor conocido como "Zamorita", murió hoy 30 de noviembre a los 94 años de edad. Se desconocen las causas de su fallecimiento.

Nació en La Habana, Cuba el 19 de abril de 1928. Antes de adentrarse al mundo del espectáculo se desempeñó como trabajador de comunicaciones y cartero, para subsistir. En 1948 comenzó su carrera de actor en su tierra natal, pero se vino a la Ciudad de México a probar suerte en la televisión, debutando en el programa "Teatro Fantástico" en 1955. Posteriormente, apareció en "Los Polivoces" y "Chispas de chocolate".

SU FACETA DE COMPOSITOR

En lo que se refiere a su faceta de compositor poco se sabe que "Bómboro Quiñá Quiñá" que hizo famosa la Sonora Santanera es de su autoría; "Enséñame tú", la popularizó "Tin Tan"; otros temas de su inspiración fueron "La basura", "Sr. Juez", "Mi adversidad" y "No me molesto", que le compuso a su mamá. También hizo varias canciones en coautoría con: "Tin Tan", "Go Go Afrocán"; Arturo Castro, "Chisme caliente".

Algunas de sus participaciones en cine y televisión fueron: "El fantástico mundo de Juan Orol", "Destilando amor", "La escuelita VIP", "Mujer casos de la vida real", "XHDRBZ", "Derbez en cuando", "El show de Enrique Polivoz", "Vidita negra", "Hijazo de mi vidaza", "¡Ahí madre!", "Variedades de medianoche" y "Los Polivoces", entre otros.