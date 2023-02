Muere Carlos Saura, el último director clásico del cine español, a los 91 años, en Madrid, a consecuencia de insuficiencia respiratoria.

El realizador era uno de los cineastas más longevos de Europa, entre sus trabajos se encuentran: "La caza", "Peppermint frappé", "Cría Cuervos", "Mamá cumple cien años", "Bodas de sangre", "Carmen", "¡AY, Carmela!", "Elisa, vida mía" y "Flamenco" estuvo activo durante siete décadas. Durante el franquismo luchó contra la censura mientras radiografiaba los males de España.

El último premio que recibiría fue el Goya de honor, que le concedió la Academia de cine por su trayectoria, que incluye más de medio centenar de películas, algunas de ellas forman parte de la historia del mejor cine español, pero no pudo estar presente, por lo que su hija Anna leyó unas palabras escritas por él.

"Tengo ya 90 años, en enero 91 y he dirigido 50 películas entre largometrajes y documentales, además de los cortometrajes, que han llenado una parte de mi vida como profesional del cine. He tenido suerte en la vida haciendo aquello que más me atraía: he dirigido cine, teatro, ópera y he dibujado, fotografiado y pintado toda mi vida, y espero seguir haciéndolo. Recibo con mucha alegría y agradecimiento este galardón que me otorga la Academia, a la que también quiero agradecer la gran labor que hace promoviendo y protegiendo nuestro cine y nuestra cultura, que es de las cosas más importante que tenemos".

Acababa de estrenar un espectáculo teatral basado en García Lorca y deja una película en la cartelera "Las paredes hablan", pues aseguraba que haría cine hasta que pudiera, y lo cumplió.

"Estoy vivo, que ya es mucho. Nunca me aburro. Cuando no ruedo, escribo, hago fotografías, pinto..."

En teatro dirigió en varias ocasiones la ópera "Carmen", de Bizet; el espectáculo "Flamenco hoy", con la compañía de Rafael Estévez y Valeriano Paños; "El gran teatro del mundo", de Calderón de la Barca; "La fiesta del chivo", Mario Vargas Llosa y "El coronel no tiene quien le escriba", de Gabriel García Márquez.

LOS AMORES DE SAURA





Estuvo casado con la directora Adela Medrano, con la que tuvo dos hijos, Carlos y Antonio. Después tuvo una relación de más de una década con la actriz Geraldine Chaplin, con la que tuvo en 1974 un hijo. Shane. En 1978 inició una relación con Mercedes Pérez , con la que se casó en 1982 y con la que tuvo tres hijos: Manuel, Adrián y Diego. En 2006 se casó con la actriz Eulalia Ramón, con la que tuvo una hija llamada Anna.

(Lérida Cabello)