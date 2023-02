El legendario productor, compositor y cantante pop estadounidense Burt Bacharach, quien produjo numerosas canciones exitosas durante décadas, especialmente en los años 60, murió en Los Ángeles a los 94 años.

De acuerdo con medios locales, Bacharach murió este miércoles 8 de febrero en su casa en Los Ángeles.

Fue después que Tina Brausam, su agente publicista, confirmó a la AFP que Bacharach murió el miércoles por causas naturales. Falleció "en paz, en casa, con su familia a su lado", señaló.





Por su trascendencia musical, conocido por sus melodías y sus suntuosos arreglos orquestales, Bacharach fue uno de los compositores más importantes del siglo XX.

"Nunca tengas miedo de algo que puedas silbar", mencionó destacando el valor de su tutor Darius Milhaud.

Noel Gallagher, el exguitarrista y compositor de los conocidos rockeros británicos Oasis, rindió homenaje al que calificó de "maestro". "Fue un placer haberte conocido", escribió en su cuenta de Instagram.

¿Quién fue Burt Bacharach?

Burt fue compositor de temas míticos como Raindrops Keep Falling on My Head, de la película Dos Hombres y un Destino, o What´s New Pussycat?, interpretada por Tom Jones.

Aretha Franklyn, Perry Como, Tom Jones o Dusty Springfield fueron algunos de los destinatarios de las composiciones de Bacharach, como I Say a Little Prayer, Magic Moments, What´s New Pussycat? o The Look of Love, respectivamente.

A lo largo de su carrera, tuvo 73 éxitos Top 40 en EE.UU. y 52 en Reino Unido; su música tocó múltiples géneros, desde cool jazz y rythm and blues, hasta bossa nova y pop tradicional.

"Solo tengo una regla: no se lo pongas difícil al oyente", dijo una vez por ser conocido por sus baladas románticas y melancólicas que cruzaban la frontera entre el jazz y el pop, con exquisitos arreglos orquestales.

Sus tops 10 se contaron por decenas, llegando a ganar 6 Grammys y 3 Oscars, 2 por la música de ´Butch Cassidy and the Sundance Kid´ y otro por la mencionada ´Raindrops Keep Fallin´ on My Head´.

Era un estilo inspirado en su tutor, el músico de jazz francés Darius Milhaud.

"Su observación fue: 'nunca te avergüences de algo que es melódico, que uno podría silbar'", recordó Bacharach, quien conoció al compositor francés mientras estudiaba en la Academia de Música del Oeste de California en la década de 1940.

En 2012, el entonces presidente Barack Obama (demócrata, 2009-2017) le otorgó el prestigioso Premio Gershwin de Canción Popular de la Biblioteca del Congreso estadounidense.

