La industria del entretenimiento está de luto, la actriz de "The Last of Us", Annie Wersching, falleció a los 45 años de edad.

La celebridad mejor conocida por interpretar a la agente del FBI Renee Walker en la serie "24" y dar voz a Tess en el videojuego "The Last of Us", murió en Los Ángeles el domingo en la mañana.

"Nos has dejado demasiado pronto", dijo el creador de The Last Of Us en 2013, Neil Druckmann, al confirmar la noticia en Twitter.

"Hoy hay un agujero cavernoso en el alma de esta familia. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo", escribió el actor Stephen Full, quien dio a conocer la muerte de su esposa.

Le sobreviven su marido y sus hijos Freddie, de 12 años, Ozzie y Archie, de 4.

De qué murió Annie Wersching

De acuerdo con su agente de relaciones públicas a The Associated Press, Annie falleció de cáncer, una grave enfermedad se le fue diagnosticada en 2020; sin embargo, ella siguió trabajando en varias producciones.

Para apoyar a su familia, sus amigos habían crearon una campaña de financiación en línea donde describen:

"(Wersching) Era una persona reservada por naturaleza y el diagnóstico la hizo aún más reservada. Quería proteger a sus hijos, quería mejorar para poder seguir trabajando y sinceramente, no quería hablar de ello. Quería vivir su vida a su manera y estar con su familia", se lee en la descripción de la página GoFundme.

Wersching fue diagnosticada con cáncer en 2020, pero eso no le impidió ser parte de programas como The Rookie, la segunda temporada de Star Trek: Picard en la que interpretó a la reina Borg, dos décadas después de su debut como actriz en un episodio de Star Trek: Enterprise.

La productora ejecutiva de la serie The Vampire Diaries, Julie Plec lamentó la muerte de la actriz: "Me entristece mucho oír esto. Me convertí en fan de 24 y tuve la suerte de que Annie fuera la madre de dos de las vampiresas más sexys de la ciudad. Descanse en paz Annie, alma maravillosa".

aemz