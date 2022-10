Angela Lansbury, protagonista de la emblemática serie "Murder, She Wrote" (Reportera del crimen), murió este martes 11 de octubre a los 96 años de edad en Los Ángeles, a escasos cinco días de que cumpliera 97, así lo dio a conocer su familia en un comunicado difundido por la revista People.

"Los hijos de Angela Lansbury anunciaron con tristeza que su madre murió pacíficamente mientras dormía en su casa en Los Ángeles, apenas cinco días antes de cumplir 97 años".

La actriz cautivó a mucha gente haciendo el papel de Jessica Fletcher, una escritora que resolvía casos de asesinato en un pequeño pueblo en "Reportera del crimen", serie que finalizó en 1996, dedicándose a la enseñanza del oficio de actor.

Aunque Angela se convirtió en un rostro conocido de la pantalla por encarnar a la novelista Jessica Fletcher en "Murder, She Wrote", la actriz estuvo nominada en tres ocasiones al Oscar por papeles de reparto en "Gaslight", "The Picture of Dorian Gray" y "The Manchurian Candidate", logrando una estatuilla honorífica en 2013. También ganó el premio Tony a la Mejor Actriz en cinco ocasiones, pero nunca consiguió un Emmy, a pesar de haber sido nominada 18 veces.

Angela Brigid Lansbury nació en Londres el 16 de octubre de 1925, pero se mudó a Estados Unidos a la edad de 15 años para evitar el impacto de la Segunda Guerra Mundial, lo que le ayudó a cumplir uno de sus grandes sueños: ser actriz. Su trabajo en el cine, la televisión y el teatro a lo largo de 70 años la convirtió en una de las actrices europeas de mayor renombre mundial.

En 2003 falleció su marido. Para sobrellevar su pérdida, Lansbury retomó su carrera, protagonizando más telefilmes sobre Jessica Fletcher y regresando a la pantalla con "La nana mágica", pero una rotura de rodilla le impidió participar en la adaptación de The Last Unicorn.

Después de 25 años, en 2007 regresó a Broadway en la obra "Deuce", recibiendo una nominación para un premio Tony. En marzo de 2009, retornó como Madame Arcati en "Espíritu travieso". En 2011 regresa a la pantalla en la comedia "Los pingüinos del sr. Popper" al lado de Jim Carrey.